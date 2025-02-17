Ukrayna’nın silahsızlanmasını kabul etmeyeceğiz

Haberin Devamı

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak seçimlerde SPD’nin başbakan adayı olan Olaf Scholz, CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz, Yeşiller Partisi’nin başbakan adayı Robert Habeck ve aşırı sağcı AfD’nin başbakan adayı Alice Weidel, RTL televizyonunda karşı karşıya geldi. Scholz, Ukrayna ile ilgili planlanan ABD-Rusya görüşmelerini görüşmek üzere Avrupalı liderlerin Paris’te bir araya geleceğine işaret etti: “Tam olarak bu konuda anlaşmak için toplanacağız ve kimsenin örneğin Ukrayna’nın askerden arındırılma ve silahsızlandırılması konusunda anlaşmasına izin vermeyeceğiz. Aksine bir daha saldırıya uğramaması için çok güçlü bir orduya ihtiyacı var, Ukrayna, demokratik ve egemen bir ülke olarak kalmalı, onların kendilerinin dahil olmadığı kararlar alınamaz. Biz Avrupalılar olarak bunun olmasına izin vermeyeceğiz.”



Haberin Devamı

‘BİZ OLMADAN BU İŞ YÜRÜMEZ’

Scholz ayrıca, ülkenin başlıca ekonomik ve askeri destekçileri olarak Avrupalıların Ukrayna barış müzakerelerine dahil olmaları gerektiğini vurgulayarak, “Biz olmadan bu iş yürümez, Avrupa’dan Ukrayna’ya ABD’den daha fazla destek sağladık. Elbette bu konuda söz sahibi olmalıyız, bizim tarafımızdan geliştirilmeyen, bizim kabul etmediğimiz hiçbir güvenlik garantisi olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

‘UKRAYNA’DAKİ İNSANLARA BAKIN BAYAN WEIDEL’

CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz ise AfD ile koalisyon kurmayı kesin bir dille reddederek, “Almanya’da Avusturya’daki gibi bir durum olmayacak” dedi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Merz, “Bir Amerikan başkan yardımcısının bana Almanya’da kiminle konuşmam gerektiğini söylemesine izin vermeyeceğim” diye konuştu.

Merz ayrıca AfD’nin başbakan adayı Alice Weidel’e dönerek, “Resimlere bakın Bayan Weidel, Ukrayna’daki insanlara bakın. Biz tarafsız değiliz, Ukrayna’nın yanındayız. Sözleriniz, bu ülkede siyasi sorumluluk sahibi olmanızı engellemek için elimden gelen her şeyi yapacağımı teyit ediyor” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘TRUMP YÖNETİMİ BİR SALDIRI BAŞLATTI’

Yeşiller’in başbakan adayı Robert Habeck ise ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminin Batı’nın ortak değerlerine bir saldırı başlattığını savundu. Habeck, Avrupa olarak hiçbir koşulda Amerika’nın önünde eğilmemeleri gerektiğine işaret ederek, “Aksi takdirde bizi güçlü kılan ve tanımlayan şeylerden vazgeçmiş oluruz” dedi.