‘Ukrayna’nın egemenliği bizim sorumluluğumuzdur’

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SCHMID, konuşmasına Ukrayna’da süren savaşın sadece Ukrayna’yı değil, Avrupa’nın temel değerlerini tehdit ettiğini belirterek başladı:

“Rusya’nın saldırıları sadece Ukrayna’ya değil, Avrupa’nın temel ilkelerine, özgürlük ve demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Avrupa olarak, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak bizim sorumluluğumuzdur.”

PUTİN’İN AMACI UKRAYNA’YI YOK ETMEK

Schmid, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırılarının yalnızca askeri hedeflerle sınırlı olmadığını, Ukrayna’nın bir millet olarak varlığını yok etmeyi amaçladığını ifade etti: “Putin, Ukrayna’nın sadece altyapısını değil, ulusal kimliğini ve kültürünü de hedef alıyor. Bu savaşı ve propagandayı kazanmasına izin veremeyiz.”





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ALMANYA’NIN DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Nils Schmid, Almanya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri, insani ve finansal desteğinin süreceğine dair güvence verdi: “Bugün, Almanya’nın Ukrayna’ya desteği konusunda parlamentoda geniş bir mutabakat var. Bu destek, hükümet değişikliği olsa bile devam edecektir. Bu, Ukrayna halkının ve Avrupa’nın özgürlüğünü savunma meselesidir.”

SEÇİMLERE GÜÇLÜ BİR MESAJ

Konuşmasının ardından Nils Schmid, yaklaşan seçimlere yönelik SPD’nin duruşunu da değerlendirdi. Schmid, SPD’nin ülke yönetimine tekrar güçlü bir şekilde geleceğini ifade ederek şunları söyledi: “Dünya konjonktürünü çok iyi analiz ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar, Ukrayna sorunu, Suriye ve diğer ülkelerden gelen ilticacılara yönelik başarılı bir politika yürüttüğümüzü ortaya koyuyor. Almanya, Avrupa’nın lokomotif ülkesidir ve bu duruşumuz Avrupa Birliği Parlamentosu’nda her açıdan takdir edilmektedir.”





SANDIĞA GİTMEYİ UNUTMAYIN

Schmid, seçmenlere sandığa gitmeleri yönünde çağrı yaparak şunları ekledi: “Seçim günü bireysel kimliğinizi yanınıza alarak sandığa gidin. Demokratik bir ülke olarak katılımınız, Almanya’nın güçlü geleceği için büyük bir öneme sahiptir.” Konuşma sırasında bazı bireyler tarafından Schmid’in sözleri kesilmeye çalışılsa da, katılımcıların büyük bir kısmı onu alkışlarla destekledi. Özellikle Ukrayna halkının çektiği acılara dikkat çektiği anlarda yoğun bir destek aldı.

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ZAMANIN RUHUNU ANLAMALIYIZ

Nils Schmid, konuşmasını şu güçlü sözlerle sonlandırdı: “Bugün verdiğimiz mücadele, sadece Ukrayna’nın mücadelesi değil, Avrupa’nın barışı ve özgürlüğü için verilen bir mücadeledir. Bu dayanışmayı sürdürmek, bizim tarihi sorumluluğumuzdur.” Protesto, Schmid’in konuşmasının ardından Ukrayna’ya destek sloganlarıyla devam etti.