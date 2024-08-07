Ukraynalıları geri gönderme taktiği

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UKRAYNA’nın Almanya’daki diplomatik temsilciliklerinin de özellikle askerlik çağı gelip askere gitmeyen ve askerliğini yapmayanların ülkeye giderek askere alınmaları yolunu açmak için pasaport yenileme ve uzatma işlemlerini çok sınırladığı belirtildi. Hessen’de ‘yabancılar daireleri’ eyalet genelinde askerlik çağındaki Ukraynalılara ‘ek seyahat belgesi’ vermeyi durdurdu. Her ne kadar “Geçerlilik süresi biten veya bitmek üzere olan pasaportlar verilen ülkeler veya diplomatik temsilcilikleri tarafından uzatılmalı, yenilenmeli” dense de İnsan Hakları Örgütleri, hedefin pasaportlarını uzatmak veya yeniletmek için Ukrayna’ya geri dönen ve askerlik çağında olanlar derhal askere alınacağından, Alman makamlarının bu uygulamasının Yurttaş Parası ödememek için bir ‘taktik’ olduğu görüşünü savundular.

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‘ASKERLİK YAPMALARI NORMAL’

Sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) ‘ek seyahat belgesi’ verilmemesiyle ilgili soru önergesine CDU ile SPD’den oluşan koalisyon hükümeti, “Evet, Hessen Yabacılar Daireleri askerlik çağındaki Ukraynalılara genelde ‘ek seyahat belgesi’ vermeyeceklerdir. Bu durumda olanların pasaport almak için ülkelerine gidip, askerlik görevlerini yerine getirmeleri normal” yanıtını verdi. Yeşiller ile CDU’nun iktidarda olduğu Baden-Württemberg’de de yabancılar dairelerinin askerlik çağındaki Ukraynalılara ‘ek seyahat belgesi’ vermedikleri açıklandı. CSU’lu Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da federal hükümete bu konuda ülke genelinde uygulanacak şekilde bir açıklık getirme çağrısında bulundu.