‘Ukraynalılara Yurttaş Parası ödenmesin’

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SPD’li Brandenburg Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke, “Başlangıçta Ukraynalılara ‘Yurttaş Parası’ ödenmesi kararı doğruydu. Çünkü acil karar vermek gerekiyordu. Ama aradan uzun süre geçti, bunu yeniden değerlendirmeliyiz” diyerek yeni bir düzenlemeden yana olduğunu gizlemedi. Woidke’ye Saarland Başbakanı Anke Rehlinger’den (SPD) destek geldi. Rehlinger de savaştan kaçıp gelen insanlara farklı davranmanın başlangıçta doğru olduğunu söylerken, yerel yönetimlerin mali yükünün azaltılması için ‘Yurttaş Parası’ ödemelerinin gözden geçirilmesini istedi. CDU’lu Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer de savaştan kaçıp gelen Ukraynalılar arasında diğer Avrupa ülkelerinde çalışanların oranının Almanya’dakilerden çok yüksek olduğunu hatırlatırken, “Bizdeki uygulama yanlış” dedi. Kretschmer, Ukraynalılara ‘Yurttaş Parası’ ödemelerinin gözden geçirilerek yeniden değerlendirilmesinden yana olduğunu söyledi. Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff (CDU) da ‘Yurttaş Parası’ ödemelerinde köklü bir reforma gidilmesini savundu.

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Dietmar Woidke

Anke Rehlinger

Michael Kretschmer

DJIR-SARAI: ‘SON VERMELİYİZ’

FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai ise Ukraynalıları çalışmaya yönlendirmek için ‘Yurttaş Parası’ ödemelerine son verilmesini istedi. Djir-Sarai, “Bizim başta gastronomi (kafe-restoran) ve inşaat olmak üzere farklı iş dallarında eleman açığımız var. Vergi mükelleflerinin parasıyla işsizleri daha uzun süre finanse etmeye son vermeliyiz. İnsanları çalışmaya yönlendirmeliyiz” açıklamasında bulundu. Almanya’da sığınma başvurusunda bulunan 18 yaşın üzerindekilere ayda 460 Euro ödenirken, Ukraynalılara ise Almanya’da yasal olarak yaşayan uzun süreli işsizler ile dar gelirli yerli ve yabancılar ile göçmen kökenlilere olduğu gibi 563 Euro ‘Yurttaş Parası’ ödeniyor.