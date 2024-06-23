‘Ukraynalılar ya çalışsın ya da geri dönsün!’

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BAVYERA Eyalet Parlamentosu CSU Meclis Grubu Başkanı Alexander Dobrindt Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, “Savaşın başlamasının üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçtikten sonra artık bu ilke geçerli olmalıdır: Almanya’da çalışmak ya da Ukrayna’nın batısındaki güvenli bölgelere geri dönmek” dedi. ‘Yurttaş Parası’nın, savaşın başlarında hızlı bir yardım olarak düşünüldüğünü, ancak uzun zamandan beri iş gücü önünde bir engel haline geldiğini belirten Dobrindt, bu durumun Ukrayna’dan gelen birçok insanı sosyal yardıma muhtaç bıraktığını kaydetti. SPD’li Martin Rosemann ise Ukraynalı mültecilerin çoğunun bekar anneler olduğuna dikkati çekti. “Ukraynalı mültecilerin iş hayatına atılmalarının önündeki engeller çocuk bakımının olmaması, dil becerilerinin eksikliği ve mesleki yeterliliklerin tanınmasının uzun sürmesi” diyen Rosemann, bu kişilerin vatandaşlık ödeneğinden iltica prosedürüne aktarılması önerisini ‘popülist saçmalık’ olarak nitelendirdi.

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SPD VE YEŞİLLER’DEN TEPKİ

SPD Federal Meclis Grup Başkan Vekili Dirk Wiese de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki hedefleri defalarca bombaladığını hatırlatarak, “Dobrindt şimdi de cephede babalarını kaybetmiş olabilecek kadın ve çocukları oraya geri göndermek istiyor. CSU bu tür taleplerden utanmalı ve adındaki ‘Hıristiyan’ kelimesinin baş harfini tamamen kaldırmalıdır” dedi. Yeşiller Eş Başkanı Omid Nouripour ise “Ukraynalıların bize para için geldiği iması, Putin’in savaşının dehşetini görmemizi engelliyor” dedi. CDU/CSU’nun Ukraynalılara hemen vatandaşlık geliri ödeneği yerine, önce normal iltica prosedürüne yönlendirilmeleri önerisini de reddeden Nouripour, “Elbette Ukraynalıları daha da hızlı bir şekilde işe almamız gerekiyor. Ancak CDU’nun istediği gibi yeni yasal engeller yardımcı olmayacak, zarar verecektir” dedi.

Kısa bir süre önce bazı içişleri bakanları, Ukrayna’dan gelen mültecilere ‘Yurttaş Parası’ ödenmesine son verilmesini ve bu kişilere sadece ‘Sığınmacılara Yardım Yasası’ kapsamında daha düşük ödemeler yapılmasını talep etmişti. Federal hükümet ise bunu reddetti.