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BAŞKENTTEKİ Paris Uluslararası Tarım Fuarı’nı ziyaret eden Bayrou, devam eden Ukrayna müzakereleriyle ilgili endişeli olduğunu dile getirdi. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili barış istediklerini ancak bu konuda hızlı fakat kırılgan olmayan bir anlaşma istediklerini belirten Bayrou, Ukrayna müzakerelerinde Avrupa’nın da masada olması gerektiğini ifade etti. Bayrou, “Bizim için Ukraynalılar olmadan, Ukrayna konusunda çözüm olmayacak ve Avrupalılar olmadan da Avrupa’nın güvenliği için çözüm olmayacak” ifadesini kullandı.

‘BARIŞ UKRAYNA’NIN TESLİM OLMASI ANLAMINA GELMEZ’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Şubat’ta ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı ortak basın açıklamasında, “Barış Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelmez ve ateşkes (güvenlik) garantileri olmadan sağlanamaz” demişti. Macron, Avrupa’nın güvenliği ve savunması için “daha fazlasını yapmaya” hazır oldukları mesajını vererek, “Avrupa’nın (Ukrayna için) güvenlik garantilerinin parçası olması konusunda net bir mesaj taşıyorum” ifadesini kullanmıştı.

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‘TRUMP KENDİ ÇİZGİSİNİ AVRUPALILARA DAYATMAYA ÇALIŞIYOR’

Le Figaro gazetesi, Macron ve Trump’ın görüşmesini “Ukrayna’yla ilgili, Trump kendi çizgisini Avrupalılara dayatmaya çalışıyor” manşetiyle görürken, Le Monde gazetesi ise “Beyaz Saray’da, Donald Trump ve Emmanuel Macron’un arasındaki görüşme, müttefiklerin arasındaki mesafenin açıldığını gösteriyor” başlığını kullanmıştı.