Ukraynalılar dönmek istemiyor

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Avrupa ülkelerinin çoğu Ukraynalılara geçici oturum izni verirken, Danimarka oturum izinlerini Nisan 2026’ya kadar uzattı. Ancak oturum izinlerine getirilen bu sınırlandırmalara rağmen, Ukraynalıların çoğunun savaş o zamana kadar bitse bile ülkelerine geri dönmeyip, Danimarka’da kalmayı planladığı ortaya çıktı. Kopenhag Üniversitesi ile Rockwool Vakfı’nın ortaklaşa yaptığı bir kamuoyu yoklamasına göre Danimarka’da yaşayan Ukraynalıların yüzde 69’unun ülkelerine geri dönmeyi düşünmediği saptandı. 2023 yılında bu rakamın yüzde 50 olduğu belirtildi. Danimarka’nın geçici oturma iznini 2026 yılı Nisan ayına kadar uzatması nedeniyle Ukraynalıların yüzde 42’sinin şimdiden daha sonra sınır dışı edilme korkusu yaşamaya başladığı da saptandı.



Danimarka’da yaşayan Ukraynalıların yüzde 29’unun çocuk, yüzde 21’inin kadın olduğu belirtilirken, şu anda askerde olan eşlerin de savaş sonrası ailelerinin yanlarına gelmelerine kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı. Almanya’da Bremen Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre de ülkede yaşayan 1.3 milyon civarındaki Ukraynalıların büyük bir bölümünün ülkelerine dönmeyi düşünmediği belirlendi.