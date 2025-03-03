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Ukraynalılar dönmek istemiyor

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#UKRAYNA#Ukraynalılar#Savaş
Ukraynalılar dönmek istemiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 10:20

Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine sığınan Ukraynalıların çoğunun, savaş bitse bile ülkelerine geri dönmek istemediği belirlendi.

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Avrupa ülkelerinin çoğu Ukraynalılara geçici oturum izni verirken, Danimarka oturum izinlerini Nisan 2026’ya kadar uzattı. Ancak oturum izinlerine getirilen bu sınırlandırmalara rağmen, Ukraynalıların çoğunun savaş o zamana kadar bitse bile ülkelerine geri dönmeyip, Danimarka’da kalmayı planladığı ortaya çıktı. Kopenhag Üniversitesi ile Rockwool Vakfı’nın ortaklaşa yaptığı bir kamuoyu yoklamasına göre Danimarka’da yaşayan Ukraynalıların yüzde 69’unun ülkelerine geri dönmeyi düşünmediği saptandı. 2023 yılında bu rakamın yüzde 50 olduğu belirtildi. Danimarka’nın geçici oturma iznini 2026 yılı Nisan ayına kadar uzatması nedeniyle Ukraynalıların yüzde 42’sinin şimdiden daha sonra sınır dışı edilme korkusu yaşamaya başladığı da saptandı.

Ukraynalılar dönmek istemiyor
EŞLERİ DE GELECEK
Danimarka’da yaşayan Ukraynalıların yüzde 29’unun çocuk, yüzde 21’inin kadın olduğu belirtilirken, şu anda askerde olan eşlerin de savaş sonrası ailelerinin yanlarına gelmelerine kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı. Almanya’da Bremen Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre de ülkede yaşayan 1.3 milyon civarındaki Ukraynalıların büyük bir bölümünün ülkelerine dönmeyi düşünmediği belirlendi.

 

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#UKRAYNA#Ukraynalılar#Savaş

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