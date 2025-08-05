Ukraynalı mültecilere 'vatandaşlık parası' tartışması

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ZDF televizyonunda konuşan Söder, Ukraynalılara tıpkı iltica başvurusu yapan kişiler gibi daha düşük miktarda ve genellikle nakit yerine, mal veya alışveriş kartı gibi ayni yardımlar verilmesi gerektiğini savundu. Söder“, Ukrayna’dan gelen herkes için vatandaşlık parası sona ermeli. Bu sadece yeni gelenler için değil, halihazırda Almanya’da bulunanlar için de geçerli olmalı" dedi.

Söder’in bu çıkışı, CDU/CSU ile SPD arasında varılan mevcut koalisyon sözleşmesinin sınırlarını aşıyor. Mevcut anlaşmaya göre, 1 Nisan 2025’ten sonra Almanya’ya gelen Ukraynalılar yalnızca iltica başvurusu yapanlara verilen sosyal yardımları alabiliyor. Bu tarihten önce gelen Ukraynalılara ise hala Bürgergeld ödeniyor.

Başbakanlık Müsteşarı Thorsten Frei (CDU), ARD'de yayınlanan Tagesthemen programında yaptığı açıklamada, koalisyonun ortak bir çözüm bulabileceğine inandığını söyleyerek, “Elbette koalisyon sözleşmesinin ötesinde düşünmek mümkün. Ama anlaşmaya varamazsak, geçerli olan sözleşme hükümleri yürürlükte kalır” dedi. Frei, bu tartışmanın şu an için koalisyon içinde bir çatlak yaratmadığını belirtti.

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Frei ayrıca, Bürgergeld uygulamasının Ukraynalıların iş gücü piyasasına entegrasyonuna bir katkı sağlamadığını düşündüğünü ifade etti.