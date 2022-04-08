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Ukraynalı mültecilere 2 milyar euro

#Ukraynalı Mülteciler#Grundsicherung#AVRUPADAN HABER
Ukraynalı mültecilere 2 milyar euro

Almanya’da hükümet, Ukraynalı mültecilere 1 Haziran’dan itibaren sosyal yardım ödeyecek.

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Federal hükümet ile eyalet başbakanları arasında yapılan zirvede, Ukraynalı mülteciler için yapılacak harcamalar ele alındı. Varılan anlaşmaya göre federal hükümet, eyaletlere toplam 2 milyar euro yardım yapma söz verdi. Bunun yaklaşık 500 milyon eurosu mültecilerin konaklama masrafları için doğrudan yerel yönetimlere ayrılırken, mülteci çocukların yuva ve okul eğitimleri için 1 milyar euro ayrılacak. Anlaşmaya göre, 1 Haziran’dan itibaren tüm Ukraynalılara tıpkı iltica başvuruları kabul edilenlere olduğu gibi ‘Grundsicherung’ olarak kabul edilen sosyal yardım yapılması kararlaştırıldı. Savaştan kaçarak Almanya’ya sığınan kayıtlı Ukraynalı mültecilerin sayısının 300 bini geçtiği belirtildi. Ukraynalılar Almanya’ya vizesiz giriş yapabildikleri için gerçek sayının daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Federal Polis, tahmini olarak günde 3 bine yakın Ukraynalı mültecinin Almanya’ya giriş yaptığını açıkladı. Mart ayında bu rakam 15 bin civarındaydı.

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#Ukraynalı Mülteciler#Grundsicherung#AVRUPADAN HABER

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