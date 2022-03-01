Ukraynalı mülteciler için hazırlıklar başladı

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ALMANYA, Rusya’nın başlattığı savaşın ardından ülkeye gelecek Ukraynalı mültecilere kapılarını açtı. Ukrayna’dan gelen ilk mültecileri Düsseldorf’ta ağırlayan Kuzey Ren Vestfalya eyalet yönetimi, Düsseldorf’taki ana tren istasyonuna yakın bir otelde merkezi kayıt masası kurdu. Hâlihazırda Ukrayna’dan gelen mültecilerin Almanya’da 180 gün boyunca (2 kez 90 gün) vizesiz kalmalarına izin veriliyor. Göç dairesi, karmaşık bir sığınma prosedürü olmaksızın savaştan kaçanlar için AB’de korumayı garanti eden AB’nin direktifini bekliyor. Bu durumda vaka bazında değerlendirmeye gerek olmadan muhtemelen ilk başta 1 yıllık oturma izni verilecek. Göç ve Uyum Dairesi Başkanı Miriam Koch başkanlığındaki ‘Ukrayna Yuvarlak Masası’ ise yarın belediye binasında toplanacak.

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1800 KİŞİ GELDİ

Belediye kendi imkânlarıyla veya eyaletin yönlendirmesiyle gelenler için hazırlıklar yapıyor. “Barınma kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz” diyen şehir direktörü Burkhard Hintzsche, otellerden, apartmanlardan teklif geldiğini, belediye binaları ve arazilerin de kontrol edildiğini söyledi. Belediye şu ana kadar mülteciler için 35 oda kiraladı. Şu ana kadar Almanya’ya 1800 Ukraynalı mültecinin ulaştığı bildirilirken, KRV’dekiler için kesin bir sayı verilmedi. KRV’nin 21 binden fazla kapasitesi olan 33 konaklama yeri bulunuyor. Bunların yarıdan fazlası dolu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle konaklama merkezlerinde sadece 15 bin kişiye yer verilebiliyor. Bakanlık, gerektiğinde kapasiteleri kısa süre için artırabileceklerini açıkladı.

Berlin Eyalet Başbakanı Franziska Giffey de önümüzdeki günlerde kente 20 bine yakın Ukraynalı mültecinin gelebileceğini ve bunun için hazırlık yaptıklarını söyledi. Alman Demiryolları ise Ukrayna’daki savaştan kaçan mültecilerin Polonya’dan Almanya’ya seyahatlerinde ücret almayacağını duyurdu.