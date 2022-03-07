Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Ukraynalı mülteciler eyaletlere dağıtılacak

#Almanya-Ukrayna-Rusya#Ukraynalı Mülteciler Eyaletlere Dağıtılacak#AVRUPADAN HABERLER
Ukraynalı mülteciler eyaletlere dağıtılacak

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, Ukrayna’dan Berlin’e gelen mültecileri diler eyaletlere dağıtma kararı aldı. Berlin’de kapasitenin dolduğu ve bu nedenle mültecilerin dağıtılacağı kaydedildi.

Haberin Devamı

RUSYA’nın Ukrayna’ya başlattığı savaştan kaçan yüz binlerce mültecinin ilk hedef ülkelerinden biri Almanya. Son dönemlerde başkent Berlin’e gelen mülteci sayısı on binleri aştı. Berlin’de mülteci kapasitesinin dolması üzerine Berlin eyalet hükümeti, Federal İçişleri Bakanlığı’na başvurarak mültecilerin Almanya genelinde dağıtılmasını istedi. Son olarak Berlin’e cumartesi günü 11 bine yakın Ukraynalı mültecinin geldiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı ise ana tren garı önünde otobüslerle gelen mültecilerin diğer eyaletlere transferini sağlıyor. Hamburg ve Bavyera’ya ise henüz mülteci gönderilmediği belirtildi. Her iki eyalete de Ukraynalı mültecilerin doğrudan gittikleri ve bu nedenle mülteci almayacakları ifade edildi. ZDF’te yayınlanan sabah programına kalan Berlin Başbakanı Franziska Giffey, kentin var olan kapasitesi nedeniyle mülteci akınını karşılayacak durumda olmadığını belirterek İçişleri Bakanlığı’ndan bir kez daha yardım istedi. Alman Demiryolları da, Polonya’ya varan Ukrayna vatandaşlarına ücretsiz olarak Almanya’ya taşımaya başlamıştı. Berlin’de ana tren garı çevresinde Ukraynalı mülteciler için kurulacak çadırda ilk kayıt başvuruları yapılacak. Berlin’e gelen mülteciler, ilk etapta mülteci yurtlarının yanı sıra otellere de yerleştiriliyor. Giffey, sivil halkın da mültecilere yardım konusunda destek vermesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Ukraynalı mülteciler eyaletlere dağıtılacak

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya-Ukrayna-Rusya#Ukraynalı Mülteciler Eyaletlere Dağıtılacak#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya