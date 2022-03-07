Ukraynalı mülteciler eyaletlere dağıtılacak

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RUSYA’nın Ukrayna’ya başlattığı savaştan kaçan yüz binlerce mültecinin ilk hedef ülkelerinden biri Almanya. Son dönemlerde başkent Berlin’e gelen mülteci sayısı on binleri aştı. Berlin’de mülteci kapasitesinin dolması üzerine Berlin eyalet hükümeti, Federal İçişleri Bakanlığı’na başvurarak mültecilerin Almanya genelinde dağıtılmasını istedi. Son olarak Berlin’e cumartesi günü 11 bine yakın Ukraynalı mültecinin geldiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı ise ana tren garı önünde otobüslerle gelen mültecilerin diğer eyaletlere transferini sağlıyor. Hamburg ve Bavyera’ya ise henüz mülteci gönderilmediği belirtildi. Her iki eyalete de Ukraynalı mültecilerin doğrudan gittikleri ve bu nedenle mülteci almayacakları ifade edildi. ZDF’te yayınlanan sabah programına kalan Berlin Başbakanı Franziska Giffey, kentin var olan kapasitesi nedeniyle mülteci akınını karşılayacak durumda olmadığını belirterek İçişleri Bakanlığı’ndan bir kez daha yardım istedi. Alman Demiryolları da, Polonya’ya varan Ukrayna vatandaşlarına ücretsiz olarak Almanya’ya taşımaya başlamıştı. Berlin’de ana tren garı çevresinde Ukraynalı mülteciler için kurulacak çadırda ilk kayıt başvuruları yapılacak. Berlin’e gelen mülteciler, ilk etapta mülteci yurtlarının yanı sıra otellere de yerleştiriliyor. Giffey, sivil halkın da mültecilere yardım konusunda destek vermesinin sevindirici olduğunu ifade etti.