Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Ukraynalı mülteciler bulaşıcı hastalıklara karşı zayıf!

#ECDC#Sputnik #Biontech
Ukraynalı mülteciler bulaşıcı hastalıklara karşı zayıf

Ukrayna’dan gelen mültecilerin koronaya olduğu gibi kızamık veya kabakulak gibi diğer bulaşıcı hastalıklara karşı da yeterince korunmadığı ortaya çıktı.

 

Haberin Devamı

AVRUPA Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) kısa süre önce yayımladığı rapora göre, mültecilerin bulaşıcı hastalıklara karşı zayıf oldukları ortaya çıktı. Sürgün nedeniyle içinde bulundukları yaşam koşulları onları hastalıklara daha açık hale getireceği için ECDC, Ukraynalılara bir dizi aşı yapılmasını önerdi.

RUS AŞISI KULLANILMAMIŞ
ECDC öncelikli olarak korona aşısının yapılmasını öneriyor. Savaş öncesinde Ukrayna’da aşılanma oranı yüzde 35, üçüncü doz aşı ise sadece yüzde 2’ydi. Kullanılan aşılarda ilk sırayı BioNTech alırken, aşılıların yaklaşık üçte birini oluşturan Çin aşısı Sinovac takip ediyor. AstraZeneca ve Moderna da kullanılmış ancak Rus aşısı Sputnik Ukrayna’da kullanılmamış. Ukrayna’da şubat başında korona dördüncü dalgası zirve yapmıştı. Savaşla birlikte sayıların artık hangi düzeyde olduğu bilinmiyor. En son 24 Şubat’ta günlük 27 bin yeni enfeksiyon kaydedilmiş. Ukraynalılar arasında aşı korumasını artırmak için ECDC, Johnson & Johnson’ın tek kullanımlık aşıdan yana. Geçen hafta Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Ukraynalı mültecilere aşı imkânı sunulacağını ve ücretsiz hızlı testlerin planlandığını duyurdu.

Haberin Devamı

DİĞER SALGIN HASTALIK AŞILARI DA EKSİK
Kızamık, kızamıkçık, kabakulak gibi salgın hastalıklar Ukraynalılar arasında yüzde 81.9. Her ne kadar geçen yıl sayılar düşük olsa da önceki yıl ülkede 50 binden fazla vaka ile kızamık salgını vardı. ECDC raporunda, korona aşısına ek olarak, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarının yanı sıra difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci ve Haemophilus influenzae tip B’ye karşı karma aşıya da ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ECDC#Sputnik #Biontech

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin