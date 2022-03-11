Ukraynalı mülteciler bulaşıcı hastalıklara karşı zayıf!

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AVRUPA Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) kısa süre önce yayımladığı rapora göre, mültecilerin bulaşıcı hastalıklara karşı zayıf oldukları ortaya çıktı. Sürgün nedeniyle içinde bulundukları yaşam koşulları onları hastalıklara daha açık hale getireceği için ECDC, Ukraynalılara bir dizi aşı yapılmasını önerdi.

RUS AŞISI KULLANILMAMIŞ

ECDC öncelikli olarak korona aşısının yapılmasını öneriyor. Savaş öncesinde Ukrayna’da aşılanma oranı yüzde 35, üçüncü doz aşı ise sadece yüzde 2’ydi. Kullanılan aşılarda ilk sırayı BioNTech alırken, aşılıların yaklaşık üçte birini oluşturan Çin aşısı Sinovac takip ediyor. AstraZeneca ve Moderna da kullanılmış ancak Rus aşısı Sputnik Ukrayna’da kullanılmamış. Ukrayna’da şubat başında korona dördüncü dalgası zirve yapmıştı. Savaşla birlikte sayıların artık hangi düzeyde olduğu bilinmiyor. En son 24 Şubat’ta günlük 27 bin yeni enfeksiyon kaydedilmiş. Ukraynalılar arasında aşı korumasını artırmak için ECDC, Johnson & Johnson’ın tek kullanımlık aşıdan yana. Geçen hafta Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Ukraynalı mültecilere aşı imkânı sunulacağını ve ücretsiz hızlı testlerin planlandığını duyurdu.

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DİĞER SALGIN HASTALIK AŞILARI DA EKSİK

Kızamık, kızamıkçık, kabakulak gibi salgın hastalıklar Ukraynalılar arasında yüzde 81.9. Her ne kadar geçen yıl sayılar düşük olsa da önceki yıl ülkede 50 binden fazla vaka ile kızamık salgını vardı. ECDC raporunda, korona aşısına ek olarak, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarının yanı sıra difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci ve Haemophilus influenzae tip B’ye karşı karma aşıya da ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.