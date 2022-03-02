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Ukraynalı futbolcu Dima Martynenko, evine isabet eden bomba sonucunda hayatını kaybetti!

#Dima Martynenko#AVRUPADAN HABERLER#FC Hostomel
Ukraynalı futbolcu Dima Martynenko, evine isabet eden bomba sonucunda hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya şiddetli müdahalesi sürerken geçtiğimiz sezon alt liglerde gol krallığı yaşayarak mücadele ettiği şampiyonanın en iyi futbolcusu seçilen Dima Martynenko, ailesiyle yaşadığı eve bomba isabet etmesi sonucunda annesiyle birlikte hayatını kaybetti.

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Ukrayna topraklarında savaş, bu kez gelecek vadeden bir futbolcunun hayatını kaybetmesine neden oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sert müdahalesi sırasında ailesiyle yaşadığı eve bomba isabet eden Ukraynalı futbolcu Dima Martynenko, hayatını kaybetti.

Ukraynalı futbolcu Dima Martynenko, evine isabet eden bomba sonucunda hayatını kaybetti
FC Hostomel'in forveti Dima Martynenko, yaşadıkları eve isabet eden bomba sonucunda annesiyle birlikte yaşamını yitirdi. 7 yaşındaki kız kardeşinin kafasına şarapnel parçası isabet etti ve durumunun ağır olduğu belirtilmekte. Babası ise bu saldırı sonucunda hayatta kaldı.

Altyapı eğitimini Luhansk'ta alan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Kiev bölgesinin amatör ikinci liginde gol kralı olmuş ve şampiyonanın en iyi oyuncusu seçilmişti. Martynenko'nun vefat haberini, FC Hostomel'den bir takım arkadaşı yaptığı Facebook paylaşımıyla duyurdu. Daha sonra Martynenko'nun acı kaybı Ukrayna Futbol Federasyonu tarafından da doğrulandı.

Ukraynalı futbolcu Dima Martynenko, evine isabet eden bomba sonucunda hayatını kaybetti

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#Dima Martynenko#AVRUPADAN HABERLER#FC Hostomel

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