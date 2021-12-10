Ukrayna’daki gelişmeler endişe verici

Haberin Devamı

Elysee Sarayı’nda yaklaşık iki saat süren görüşmeden sonra ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında, Scholz ve Macron iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini ve gerekliliğini vurguladı. İki lider, Ukrayna ile Beyaz Rusya’daki gelişmeler, AB dış sınırlarının birlikte korunması ve Çin’deki gelişmelerin ele alındığını, Avrupa’nın temel değerleri ışığında AB bütünlüğünün korunması, iklim korunması ve düzensiz göç alanlarında iş birliğini sürdüreceklerini söylediler. Gelecek yıl başında AB dönem başkanlığını üstlenecek olan ve nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Macron, Scholz’u tebrik ederken, Merkel döneminde başlatılan iş birliğini kararlı bir biçimde sürdürme sözü verdi.



ENDİŞE DUYUYORUZ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Seçimlerden önce ilk resmi ziyaretimi Fransa’ya yapma sözü verdim. Şimdi de bu sözümü yerine getirmekten ve burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum” derken, Ukrayna’daki gelişmelerden endişe duyduklarını dile getirdi. Emmanuel Macron da gelişmelerin tedirgin edici olduğunu belirtirken, ABD Başkanı Jeo Biden’ın bu konuda devreye girmesini yerinde bulduklarını söyledi. Gelecek yıl şubat ayında Çin’de düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nın boykotu ile ilgili bir soruya somut yanıt vermekten kaçınan Macron ve Scholz, bu konuda AB ülkelerinin yanı sıra başka ülkelerle görüşmelerin sürdürüldüğüne işaret etmekle yetindi. Başbakan Scholz, Macron’la görüştükten sonra Brüksel’e geçti. NEDEN PARİS?

İki komşu ülke olan Almanya ile Fransa arasında yıllar değil, yüzyıllar boyunca savaşlar yaşandı. Bu savaşlarda iki taraftan da milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 23 Mayıs 1949 tarihinde anayasanın kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cemiyeti’nin ilk Başbakanı Konrad Adenauer ile dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, Paris’teki Elysee Sarayı’nda ‘Alman-Fransız Dostluk Sözleşmesi’ imzaladı. 1957 yılında Avrupa Ekonomi Topluluğu’nun (AET) kurucu üyeleri arasında yer alan Almanya ve Fransa arasındaki ilişkiler, böylece sağlam temeller üzerine oturtuldu. Daha sonraki yıllarda bu ilişkiler her alanda geliştirilerek sürdürüldü. AB’nin bütünlüğünün korunmasında bu iki ülke önemli rol oynadı. İşte o yüzden Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel’in 16 yıl önce göreve başladığında ilk resmi ziyaretini Paris’e yaptığı gibi Olaf Scholz da ilk yurt dışı ziyaretini Fransa’ya gerçekleştirdi.