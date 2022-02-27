Ukrayna’daki elçilik çalışanları kaderine terk edildi

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ALMANYA Büyükelçiliği’nin, Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik harekât başlatacağı büyük oranda belli olduğu halde Ukraynalı personele elçiliğin taşınmayacağı ve görevine devam edeceği yönünde bilgi verdiği kaydedildi. Ancak savaş başladıktan sonra büyükelçiliğin ani bir kararla Polonya sınırındaki Lemberg kentine taşındığı ve Ukraynalı çalışanların son anda e-mail ile bilgilendirildiği belirtildi. Bild gazetesi, Alman Büyükelçi Anka Feldhusen imzasıyla Ukraynalı personele gönderilen e-postayı yayımladı. E-postada, “Size bu e-mail’i çok daha fazla vakit ayırıp yazmak isterdim. Ancak Dışişleri Bakanlığı’ndan, elçiliği Lemberg’e taşıma talimatı aldık. Eğer o zamana kadar bu e-mail’i okumadıysanız yarın sabah elçiliği kapalı olarak bulacaksınız. O zaman derhal evinize dönün...” diye yazıldığı belirtildi. Ancak birçok Ukraynalı personel, son ana kadar büyükelçilik tarafından kendilerine elçiliğin taşınmayacağı yönünde bilgi verildiğini belirtti. Ukraynalı personel, gazeteye yaptığı açıklamada aileleriyle birlikte kurtarılmayı beklediklerini kaydetti. Dışişleri Bakanlığı ise güvenlik gerekçesiyle elçilik için geçici olarak kapatma kararı alındığını ancak Ukrayna’da Alman vatandaşlarına yönelik konsolosluk işlemlerinin devam etmesi için mümkün olduğu kadar açık olacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Taliban’nın Afganistan’ı ele geçirmesinden sonra Alman Büyükelçiliği’nde yıllarca Almanya için çalışan Afganlı yerel personeli ve ailelerini tahliye etmeyerek eleştirilerin hedefi olmuştu.