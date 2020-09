Ukrayna'da â€˜Volkanâ€™ patlayacak

20 Eylül gecesi Ukrayna’da ringe çıkacak olan Volkan Gökçek’in karşısına yenilgisiz rakip çıkaran Erol Ceylan, sporcusuna güvendiğini vurgulayarak, ‘Volkan çok iyi bir boksör bu yüzden ona güçlü rakipler alıyoruz ve böylece hızlı bir şekilde dünya şampiyonluğuna ulaşmayı planlıyoruz. Volkan mükemmel tekniği ve gücü ile yendiği rakipleri tarafından bile alkışlanan yetenekli bir boksördür. Sporcumun güçlü rakipleri rahatlıkla geçebilecek bir kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum o yüzden fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Devleri bir bir indirerek, zirveye çıkıp ülkemizi bir an önce özlemini çektiği dünya şampiyonluklarıyla buluşturarak, bayrağımızı dünyanın zirvesine dikmek istiyoruz’ dedi. Çalışmalarını Bursa’da bulunan Hangar Gym’de sürdüren ve geleceğin yıldızı olarak görülen 24 yaşındaki Volkan Gökçek, ‘Karşıma kim çıkarsa çıksın hiç fark etmez. Ben herkesle, her yerde ve her zaman dövüşmeye hazırım. Baş antrenörümüz Bülent Başer ve Mutlu Akın, öncülüğünde çalışmalarımız mükemmel gidiyor. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok’ dedi.