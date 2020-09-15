Ukrayna'da â€˜Volkanâ€™ patlayacak

20 EylÃ¼l gecesi Ukraynaâ€™da ringe Ã§Ä±kacak olan Volkan GÃ¶kÃ§ekâ€™in karÅŸÄ±sÄ±na yenilgisiz rakip Ã§Ä±karan Erol Ceylan, sporcusuna gÃ¼vendiÄŸini vurgulayarak, â€˜Volkan Ã§ok iyi bir boksÃ¶r bu yÃ¼zden ona gÃ¼Ã§lÃ¼ rakipler alÄ±yoruz ve bÃ¶ylece hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸmayÄ± planlÄ±yoruz. Volkan mÃ¼kemmel tekniÄŸi ve gÃ¼cÃ¼ ile yendiÄŸi rakipleri tarafÄ±ndan bile alkÄ±ÅŸlanan yetenekli bir boksÃ¶rdÃ¼r. Sporcumun gÃ¼Ã§lÃ¼ rakipleri rahatlÄ±kla geÃ§ebilecek bir kapasiteye sahip olduÄŸuna inanÄ±yorum o yÃ¼zden fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Devleri bir bir indirerek, zirveye Ã§Ä±kÄ±p Ã¼lkemizi bir an Ã¶nce Ã¶zlemini Ã§ektiÄŸi dÃ¼nya ÅŸampiyonluklarÄ±yla buluÅŸturarak, bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼nyanÄ±n zirvesine dikmek istiyoruzâ€™ dedi.Â Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Bursaâ€™da bulunan Hangar Gymâ€™de sÃ¼rdÃ¼ren ve geleceÄŸin yÄ±ldÄ±zÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len 24 yaÅŸÄ±ndaki Volkan GÃ¶kÃ§ek, â€˜KarÅŸÄ±ma kim Ã§Ä±karsa Ã§Ä±ksÄ±n hiÃ§ fark etmez. Ben herkesle, her yerde ve her zaman dÃ¶vÃ¼ÅŸmeye hazÄ±rÄ±m. BaÅŸ antrenÃ¶rÃ¼mÃ¼z BÃ¼lent BaÅŸer ve Mutlu AkÄ±n, Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z mÃ¼kemmel gidiyor. Åžu an iÃ§in hiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yokâ€™ dedi.Â