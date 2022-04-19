Ukrayna için para teklif etti, ortalık kızıştı

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YEŞİLLER’li Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile geçen hafta Ukrayna’ya giderek politik temaslarda bulunan Federal Meclis Avrupa Komisyonu Başkanı Anton Hofreiter, Ukrayna’nın kendisini savunması için zaman kaybetmeden gereksinim duyulan silah yardımının yapılmasını istedi. Bu gelişme, Rusya Lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’da sürdürdüğü kanlı savaşın, 1980 yılında ‘silahlanmaya ve nükleer santrallere karşı’ siyaset yapma hedefiyle kurulan Yeşiller’li politikacıları bile isyan ettirdiğini gösterdi. FDP’li Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Stark-Zimmermann da Başbakan Scholz’u ‘ne istediğini bilmemekle’ suçladı. FDP’li politikacı, Ukrayna’ya ağır silah gönderilmesine zaman kaybetmeden yeşil ışık yakılmasını istedi. FDP Genel Sekreteri olması öngörülen Bijan Djir-Sarai de Ukrayna’ya ağır silah gönderilmesi kararının en kısa zamanda verilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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‘PARAYA DEĞİL, SİLAHA İHTİYACI VAR’

Ana muhalefet Hıristiyan Demokrat/Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) de Almanya’nın Ukrayna’ya silah yardımında bulunmasını istedi. CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Johann Wadephul, Başbakan Scholz’a silah gönderilmesi çağrısında bulundu. Wadephul, Scholz’un Ukrayna’ya silah satın almak için para yardımında bulunma açıklamasını eleştirirken, “Ukrayna’da para eksikliği yok, silah eksikliği var. Ukrayna’nın paraya değil, silaha ihtiyacı var” dedi. Savunma sanayisinde üretim yapan birçok Alman şirketin Ukrayna’ya silah göndermeye hazır olduğunu hatırlatan Wadephul, bu konuyla ilgili olarak bugünlerde Federal Meclis’e bir önerge sunacakları sinyali de verdi.