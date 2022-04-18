Ukrayna Büyükelçisi’nden Gabriel’e: ‘Utan!’

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DAHA önceki yıllarda Başbakanlık Dairesi Başkanı ve Federal Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemlerde Rusya güdümlü politikaya ağırlık verdiği gerekçesiyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Kiev’i ziyaret etmesini istemediği Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e destek arttı. Yıllarca Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Genel Başkanlığı’nı da yapan Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Steinmeier’e dönük eleştirileri geri çevirdi. Almanya’nın haftalık politik dergilerinden Der Spiegel’de yayımlanan makalesinde, “Steinmeier, Federal Dışişleri Bakanlığı döneminde o zamanki Almanya Başbakanı Angela Merkel’le Ukrayna’ya Avrupa’da diğerlerinden çok daha fazla destek vermiştir” dedi. Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk’in Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Rusya ile ilişkilerin örülmesi için on yıllar boyunca bir ağ oluşturmakla suçlamasına da tepki gösteren Gabriel, “Bu gerçeklerle bağdaşmamakta ve tamamen kötü niyetliliktir” dedi. SPD’li politikacı, Büyükelçi Melnyk’i komplo teorileri üretmekle de suçladı.

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‘ASIL KÖTÜ NİYETLİ SİZSİNİZ’

Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Gabriel’in suçlamalarına derhal tepki gösterdi. Melnyk, sosyal medyada paylaştığı tweet’te, Sigmar Gabriel’in Kuzey Alkım 2 doğal gaz boru hattı projesinin imzalandığı 2015 yılında Başbakan Yardımcısı olarak kendisinin de politik sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Melnyk, “Asıl kötü niyetli olan Ukrayna devletine, Ukrayna kültürüne, Ukraynalı kadınlar ve çocuklara barbarca bir yok etme savaşına yol açan sizin ve SPD’lilerin on yıllardır sürdürdüğü Putin dostu politikadır” suçlamasında bulundu. Aynı tweet’te “Utan” söylemine de yer verdi.

‘UKRAYNA’YA SİLAH VERELİM’

Almanların yarıdan fazlasının Almanya’nın Ukrayna’ya silah vermesinden yana olduğu belirlendi. Bild am Sonntag gazetesi adına yapılan kamuoyu yoklamasında, Almanların yüzde 51’inin Ukrayna’ya tank gönderilmesinden yana olduğu, yüzde 38’inin ise karşı çıktığı saptandı. Öte yandan Almanya’da hükümetin çok büyük bir bölümünün Ukrayna’ya olmak üzere partner ülkelere 2 milyar euro silah yardımı yapacağı açıklandı. Ukrayna’nın ise Almanya’dan tank, savaş gemileri, otomatik silahlar, savaş jetleri gönderme talebini yineledi.