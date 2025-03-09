UID’den Köln’de iftar!

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Köln’deki iftar programına Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Almanya Temsilcisi Zühal Aksoy, UID Genel Başkanı Kenan Aslan ile UID’nin ülke ve bölge başkanları katıldı. Zafer Sırakaya, programda yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Anadolu’dan Almanya’ya göçün 64. yılını doldurduğunu belirten Sırakaya, bugün yurt dışında yaşayan Türklerin sayısının 7.5 milyona ulaştığını, bunun 5.5 milyonunun Avrupa kıtasında, bunlardan 3.5 milyonunun ise Almanya’da yaşadığını ifade etti.



Sırakaya, “Bizler yaşamış olduğumuz ülkelerin ekonomik kalkınmasına, özellikle de çok kültürlülüğüne katkı sağladığımız bir süreçteyiz. Yurt dışı Türk toplumu ilk geldiği zaman belki misafir işçi olarak gelmişti ancak bugün baktığınız zaman ekonomiden sanata, spordan bilime her türlü ortamda kendisini gösteren, başarısını sergilemiş olan bir milletten bahsediyoruz” dedi. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan vahşetin ve zulmün devam ettiğine işaret eden Sırakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel anlamda barışın tesis edilmesi için gayretlerini sürdürdüğünü belirtti.UID Genel Başkanı Aslan da Avrupa’da yaşayan Türklerin son 60 yılda sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda Avrupa toplumlarına entegre olmayı başardığını ve iki dilli, iki kültürlü bir diaspora inşa ettiğini söyledi. Aslan, şunları kaydetti: “Bugün artık bulunduğumuz ülkelerin geçici misafirleri değil, toplumun temel unsurlarından biri haline geldik. Ancak içinde bulunduğumuz toplumlara uyum sağlamak sadece sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarla sınırlı kalmamalıdır, siyasal katılımımızı da hep birlikte güçlendirmeliyiz. Hepimiz Avrupa’da yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının ne kadar büyük bir tehdit olduğunun farkındayız. Eşit yurttaşlık ilkesini güçlendirmek ve ırkçılığın engellenmesi için önemli adımlar atılması gerekiyor. Bu adımların başında devlet politikalarının değişmesi, göçmen kökenlilere karşı hoşgörülü ve birleştirici bir yaklaşımın benimsenmesi gerekiyor.”