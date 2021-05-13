UID’den Erzurumlu çocuklara bayram harçlığı!

RAMAZAN Bayramı’nın gelmesiyle birlikte, Türkiye’deki kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerini unutmayan Kuzey Bavyera Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tüm bölgelerde olduğu gibi Erzurum’daki ihtiyaç sahibi 300 ailenin çocuklarına verilmek üzere TÜGVA aracılığı ile 2 bin 660 euro (26 bin 674 TL) yardımda bulundu. Yardımların devam edeceğini belirten Kuzey Bavyera UID Başkanı Yılmaz Deliduman, “33 bölge, 33 kardeş ilde, çocuklarımızla bayramlaşma vesilesi ile, 10 bin yüz güldürmeyi amaçladık” dedi.