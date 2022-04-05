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UID üyesi kadınlardan çok anlamlı girişim

#Almanya#Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UID)#AVRUPADAN HABERLER
UID üyesi kadınlardan çok anlamlı girişim

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UID) Kuzey Bavyera Kadınlar Kolu, ‘Hayır için bizim yolumuzda, bize eşlik etmek ister misiniz’ adıyla zor durumda olan kadınlara destek için her sene farklı etkinliker düzenliyor. Bu sene de “Suriye’de savaşın ortasında Ramazan-ı Şerif ayında oruçlu Müslüman kardeşlerimize bir iftar yemeği de bizden olsun’ adıyla kahvaltılı yardım kampanyasını gerçekleştirdi.

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NÜRNBERG Cafe Grand Loung’da Ramazan başlangıcı öncesi düzenlenen kahvaltılı yardım kapmanyasıyla ilgili açıklama yapan UID Kuzey Bavyera Kadınlar Kolu Başkanı Fatma Elcivan şunları söyledi: “Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’le ilgili seyrettiğim bir videoda 2 yaşındaki bir çocuğun topraktan ot koparıp yediğini görünce etkilendim. Durumu, 16 kişiden oluşan UID kadın kollarımıza açıkladım. UID üyesi olan ve olmayan kadınlarımız da, bu seneki Ramazan’da yapılacak yardımın İdlib’in çevresindeki köylerde yaşayan ve geçim zorluğu çeken Müslüman kadınlarımıza yapılması uygundur demesiyle kampanyayı gerçekleştirdik” dedi.

UID üyesi kadınlardan çok anlamlı girişim

UID üyesi kadınlardan çok anlamlı girişim
3 BİN 855 YARDIM ELDE EDİLDİ
Kadınların dayanışması sonucu düzenlenen kampanyadan elde edilen 3 bin 855 euronun İdlib’e yardım götürecek olan Nürnberg Umut e.V Yönetim Kurulu üyeleri Eyüp Yıldırım ile Ömer Gençalioğlu’na makbuz karşılığı teslim edildiğini belirten Elcivan, “Umut Veerein üyesi Gençaliolu ve Yıldırım, gıda kumanyalarını İdlib’in köylerine kadar ulaştıracak ve zorda kalanlara gıda paketleri teslim ettiklerinde fotoğraflayarak bizleri bilgilendirecekler” dedi. Yardım kampanyasında bizlerden desteklerini esirgemeyen başta UID Kuzey Bavyera Bölge Başkanımız Yılmaz Deliduman, UID Bölge Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Orhan Orhan ve Nürnberg Şube Başkanımız Salim Elcivan olmak üzere kampanyaya destek veren tüm kadınlarımızdan herkesten Allah razı olsun. Bizler, vatanımızın, bayrağımızın, milletimizin menfatine olacak tüm çalışmalara destek vermekteyiz ve vermeye de devam edeceğiz” dedi.



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#Almanya#Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UID)#AVRUPADAN HABERLER

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