UID üyesi kadınlardan çok anlamlı girişim

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NÜRNBERG Cafe Grand Loung’da Ramazan başlangıcı öncesi düzenlenen kahvaltılı yardım kapmanyasıyla ilgili açıklama yapan UID Kuzey Bavyera Kadınlar Kolu Başkanı Fatma Elcivan şunları söyledi: “Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’le ilgili seyrettiğim bir videoda 2 yaşındaki bir çocuğun topraktan ot koparıp yediğini görünce etkilendim. Durumu, 16 kişiden oluşan UID kadın kollarımıza açıkladım. UID üyesi olan ve olmayan kadınlarımız da, bu seneki Ramazan’da yapılacak yardımın İdlib’in çevresindeki köylerde yaşayan ve geçim zorluğu çeken Müslüman kadınlarımıza yapılması uygundur demesiyle kampanyayı gerçekleştirdik” dedi.

Kadınların dayanışması sonucu düzenlenen kampanyadan elde edilen 3 bin 855 euronun İdlib’e yardım götürecek olan Nürnberg Umut e.V Yönetim Kurulu üyeleri Eyüp Yıldırım ile Ömer Gençalioğlu’na makbuz karşılığı teslim edildiğini belirten Elcivan, “Umut Veerein üyesi Gençaliolu ve Yıldırım, gıda kumanyalarını İdlib’in köylerine kadar ulaştıracak ve zorda kalanlara gıda paketleri teslim ettiklerinde fotoğraflayarak bizleri bilgilendirecekler” dedi. Yardım kampanyasında bizlerden desteklerini esirgemeyen başta UID Kuzey Bavyera Bölge Başkanımız Yılmaz Deliduman, UID Bölge Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Orhan Orhan ve Nürnberg Şube Başkanımız Salim Elcivan olmak üzere kampanyaya destek veren tüm kadınlarımızdan herkesten Allah razı olsun. Bizler, vatanımızın, bayrağımızın, milletimizin menfatine olacak tüm çalışmalara destek vermekteyiz ve vermeye de devam edeceğiz” dedi.





