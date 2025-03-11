UID, Lyon’da iftar programı düzenledi

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Hafta sonu kentteki bir salonda düzenlenen programa, Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Elif Çelebican, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, UID Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akkoç, UID Lyon Bölge Başkanı Veli Doğansoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. UID’nin Lyon ofisince düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Ardından, davetlilere hitap eden Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Çelebican ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, ramazanın önemine dair değerlendirmede bulundu.

