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UID, Lyon’da iftar programı düzenledi

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#UID#Lyon#İftar Yemeği
UID, Lyon’da iftar programı düzenledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 16:26

Almanya merkezli Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Fransa’nın Lyon kentinde iftar programı düzenledi.

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Hafta sonu kentteki bir salonda düzenlenen programa, Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Elif Çelebican, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, UID Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akkoç, UID Lyon Bölge Başkanı Veli Doğansoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. UID’nin Lyon ofisince düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Ardından, davetlilere hitap eden Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Çelebican ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, ramazanın önemine dair değerlendirmede bulundu.

UID, Lyon’da iftar programı düzenledi

UID, Lyon’da iftar programı düzenledi

UID, Lyon’da iftar programı düzenledi



 

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#UID#Lyon#İftar Yemeği

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