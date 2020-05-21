UID Kuzey Bavyera gençlik kolu evsizlere yardım eli uzattı

UID Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Yılmaz Deliduman, koronavirüs hastalığının yayıldığı ilk aylardan itibaren yardımların başlatıldığına dikkat çekti. Bu ve benzeri yardımların hassas bir şekilde devam edeceğini söyleyen Deliduman, gençlik kollarının çalışmalarının, çevrede takdirle karşılandığının altını çizdi. Sokakta yaşayan evsizler yardım için gençlere teşekkür ettiler.