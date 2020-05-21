Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
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UID Kuzey Bavyera gençlik kolu evsizlere yardım eli uzattı
Kısa adı UID olan Avrupa Demokratlar Birliği Kuzey Bavyera Şubesi gençlik kolu, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine maske, dezenfekte ve gıda yardımında bulundu.
UID Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Yılmaz Deliduman, koronavirüs hastalığının yayıldığı ilk aylardan itibaren yardımların başlatıldığına dikkat çekti. Bu ve benzeri yardımların hassas bir şekilde devam edeceğini söyleyen Deliduman, gençlik kollarının çalışmalarının, çevrede takdirle karşılandığının altını çizdi. Sokakta yaşayan evsizler yardım için gençlere teşekkür ettiler.
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