MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriUID Kuzey Bavyera gençlik kolu evsizlere yardım eli uzattı
GeriAvrupa UID Kuzey Bavyera gençlik kolu evsizlere yardım eli uzattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 21.05.2020 - 10:57,Son Güncelleme:

UID Kuzey Bavyera gençlik kolu evsizlere yardım eli uzattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UID Kuzey Bavyera gençlik kolu evsizlere yardım eli uzattı
Abone Olgoogle-news

Kısa adı UID olan Avrupa Demokratlar Birliği Kuzey Bavyera Şubesi gençlik kolu, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine maske, dezenfekte ve gıda yardımında bulundu.

UID Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Yılmaz Deliduman, koronavirüs hastalığının yayıldığı ilk aylardan itibaren yardımların başlatıldığına dikkat çekti. Bu ve benzeri yardımların hassas bir şekilde devam edeceğini söyleyen Deliduman, gençlik kollarının çalışmalarının, çevrede takdirle karşılandığının altını çizdi. Sokakta yaşayan evsizler yardım için gençlere teşekkür ettiler.

UID Kuzey Bavyera gençlik kolu evsizlere yardım eli uzattı

UID Kuzey Bavyera gençlik kolu evsizlere yardım eli uzattı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle