Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
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UID Kadın Kolları yardım kolisi dağıttı
Almanya’nın Kuzey Bavyera bölgesinde faaliyette bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) kadın kolları, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıttı.
KADIN Kolları Başkanı Fatma Elcivan, yönetim kurulu üyeleri Melek Günaydın, Rümeysa Kozan ve Merve Salihoğlu tarafından dağıtılan gıda kolileri tek tek evlere teslim edildi. Elcivan, gıda yardım kolilerinin, Türklerin yanı sıra Alman ailelere de verildiğini belirterek, yardımların ramazan ayı boyunca devam edeceğini açıkladı.