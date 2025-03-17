UID Bayern’den anlamlı iftar!

Tevfik ŞENDÖL / MÜNİH
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 11:29
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Münih Teşkilatı, Ramazan ayının manevi atmosferini ve bereketini paylaşmak amacıyla prestijli bir iftar programı düzenledi. Etkinlik, Münih’in elit mekânlarından Kral Event Center’da gerçekleşti.
Programda, Türkiye’nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, UID Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akkoç, İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Arnavutluk Başkonsolosu Gentiana Mburimi, Kuzey Makedonya Başkonsolosu Juliana Nikolova ve Bosna-Hersek Konsolosu Biljana Lucic gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, Münih Ticaret Ataşeleri Recep Arslan ve Ali Bayraktar, UID Bayern Başkanı Vedat Göktaş, UID Münih Şube Başkanı İsmail Pamuk ile UID Gençlik Kolları Başkanı Aslınur Demir de programa katılarak etkinliğe renk kattı.KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ
Başta Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan olmak üzere, katılımcılar arasında samimi sohbetler ve görüş alışverişleri gerçekleşti. Erdoğan, “UID Güney Bavyera Başkanlığı’nın organize ettiği bu anlamlı iftar
programına, Din Hizmetleri Ataşemiz Ahmet Tanış, Ticaret Ataşelerimiz Recep Aslan
, Ali Bayraktar ve Aile ve Sosyal Destek Danışmanımız Tuba Yerli’den oluşan heyetimizle katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İftar öncesi yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgulanırken, Ramazan’ın manevi atmosferinin önemi de dile getirildi” ifadelerini kullandı. Programda, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyen ve vatandaş da yer aldı. Katılımcılar, bu tür organizasyonların toplumlar arası dayanışmayı güçlendirdiğini ve farklı kültürler arasında köprüler kurduğunu belirttiler. UID Bayern’in düzenlediği iftar programı, Ramazan’ın ruhunu ve paylaşım kültürünü en güzel şekilde yansıtarak, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.