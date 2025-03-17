UID Bayern’den anlamlı iftar!

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Programda, Türkiye’nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, UID Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akkoç, İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Arnavutluk Başkonsolosu Gentiana Mburimi, Kuzey Makedonya Başkonsolosu Juliana Nikolova ve Bosna-Hersek Konsolosu Biljana Lucic gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, Münih Ticaret Ataşeleri Recep Arslan ve Ali Bayraktar, UID Bayern Başkanı Vedat Göktaş, UID Münih Şube Başkanı İsmail Pamuk ile UID Gençlik Kolları Başkanı Aslınur Demir de programa katılarak etkinliğe renk kattı.

