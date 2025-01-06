‘Uğurlu Anne’ yolda

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FRANKFURT’ta yaşayan ödüllü senarist ve sanatçı Uğur Sofu, kendi yaşamından ilhamla kaleme aldığı yeni projesi ‘Uğurlu Anne’ ile sinema dünyasını renklendirmek istiyor. Kültürel çatışmalar, aile bağları ve bireysel özgürlük temalarını işleyen film, engelleri aşma mücadelesini müziğin iyileştirici gücüyle harmanlayarak izleyiciye dokunaklı bir hikâye sunmayı hedefliyor. Film, dört yaşında bir tıbbi hata sonucu fiziksel engelli hale gelen bir çocuğun, göçmen bir ailenin baskıları arasında kendini bulma çabasını konu alıyor. Sofu’nun kendi yaşamından izler taşıyan hikâye, kişisel bir dramın ötesinde, evrensel bir mesajla müziğin dönüştürücü gücünü vurguluyor. Senarist, filmin yalnızca bir hikâye değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan Almanya ve Türkiye ortaklığında bir yapım olduğunu söylüyor.



Yaklaşık iki yıl süren yazım süreci, ödüllü yönetmen Cevahir Çokbilir’in rehberliğinde tamamlandı. Hessen Film’in desteğiyle hazırlanan proje, dramatik yapısıyla dikkat çekerken, Sofu’nun iç dünyasını ve hayata dair derin gözlemlerini güçlü bir anlatıya dönüştürüyor. Çokbilir’in deneyimi, hikâyeye duygusal bir derinlik ve sinematografik bir vizyon kazandırıyor.Filmin yüzde 70’i Almanya’da, yüzde 30’u ise Türkiye’de çekilecek. Bu dağılım, hem göçmen ailelerin kültürel çatışmalarını hem de bireysel özgürlük mücadelelerini daha etkileyici bir şekilde ele almayı mümkün kılıyor. Ortak yapımcı Taha Feyizli’nin uluslararası projelerdeki deneyimi de ‘Uğurlu Anne’nin global bir başarı yakalaması için önemli bir katkı sağlıyor. Uğur Sofu, “Uğurlu Anne’ benim için yalnızca bir film değil, hayatımdaki en derin duyguların ve mücadelelerin bir yansıması. Müziğin iyileştirici gücüne inanıyorum ve bu hikâyenin izleyicilere ilham vereceğini düşünüyorum. Bu proje, bireysel hayallerin ve kültürel baskıların çatışmasını samimi bir şekilde anlatmayı amaçlıyor” dedi. Film öte yandan gurbetçi sinemasına katkıda bulunmayı sürdürürken, yalnızca bir bireyin öyküsünü değil, göçmen ailelerin evrensel mücadelelerini de sinema perdesine taşıyarak bu alanda önemli bir yapım olmaya aday.