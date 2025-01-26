Uğur Mumcu Almanya’da da anıldı

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ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Berlin Brandenburg şubesi tarafından düzenlenen anma törenine çok sayıda davetli katıldı. Kendisi de gazeteci olan şube Başkanı Olcay Başeğmez, törenin hemen başında davetlileri bir dakika saygı duruşuna ve İstiklal Marşını okumaya davet etti. Açılış konuşmasını yapan Olcay Başeğmez, çok sayıda Türk aydını ve gazeteci yazarın, faili meçhul suikastlere uğradığını belirterek, oluşturulan infial ile birilerinin önünün açılmasına çalışıldığını söyledi. Başeğmez “Aydınları olmayan bir toplum, geri kalmaya mahkumdur” dedi.





‘HAİN ELLER USTAMIZI BİZLERDEN KOPARDI’

Anma törenine katılarak “Tanıdığı Uğur Mumcu’yu” anlatan gazeteci Mesut Yeter, Türk medyasında 1960’lı yıllardan itibaren araştırmacılık anlayışının Uğur Mumcu ile başladığına dikkat çekerken, yazılarının belgeli olmasına ayrı bir önem verdiğini de vurguladı. Mumcu’nun öldürülmeden önce yaptığı son Almanya seyahati esnasında hazırladığı “Kürt Dosyası” adlı son kitabı için bilgi-belge topladığını anlatan Yeter, “Hazırladığım belge ve bilgileri kendisine şahsen vermek nasip olmadı. Birkaç kez telefonla görüşmenin dışında karşılıklı oturamadık. Hain eller meslek ustamızı bizlerden kopardılar” dedi.

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Gazeteci yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 32. yıl dönümünde Düsseldorf’ta da anıldı. Türk Sosyal Demokratlar Düsseldorf (TSD Düsseldorf) Derneği’nin düzenlediği ‘Uğur Mumcu’yu anma -barış ve dayanışma’ temalı toplantıya, vatandaşların yanı sıra T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul da katıldı. TSD Düsseldorf Derneği Başkanı İsmail Eren yaptığı açılış konuşmasında, “Onur üyemiz merhum Uğur Mumcu’yu anmak için bir araya geldik. Onunla birlikte faili meçhul cinayetlere kurban giden Çetin Emeç, Bahriye Üçok gibi pek çok aydınımızı da anıyoruz” dedi. Aynı şekilde Diyarbakır’da 24 Ocak 2001’de şehit edilen Diyarbakır Emniyet Genel Müdürü Gaffar Okkan da anılırken, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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‘HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI’

T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul da suikastlerle hayatlarını kaybedenleri rahmetle anarken, Türk toplumunu ilgilendiren güncel konuları da içeren bir konuşma yaptı. Yıllardır TSD Başkanı olarak görev yapan İsmail Eren, Almanya’daki Türk toplumunun, 64 yıllık göç hikâyesinde sanatçısından yazarına, yönetmeninden bilim insanına kadar pek çok başarılı bireyiyle Alman toplumuna katkı sunduğunu belirterek, siyasi katılıma önem verilmesi çağrısında da bulundu. Eren, aşırı sağcı söylemlerin giderek ivme kazandığı günümüzde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ve örgütlü bir şekilde sağ söylemlere karşı durulması gerektiğini vurguladı. İki bölümden oluşan toplantıda HIÇ grubunun müzikleriyle programa renk kattı.