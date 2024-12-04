Uğur Cankurt yeniden başkan seçildi

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GENEL Kurul’a Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, DİTİB Gençler Birliği Başkanı Ahmet Çetinkaya, Kadınlar Başkanı Özlem Ödemiş, Veliler Birliği Başkanı Sema Yılmaz, din görevlileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey’in birlik, beraberlik ve dayanışmaya yönelik mesajının okunduğu Genel Kurul’un Divan Başkanlığı’nı DİTİB Genel Merkez’den Adem Onur yardımcılıklarını ise Tuncay Göksu ve Mehmet Çetindere üstlendi.

Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt, başkanlık döneminde gerçekleştirilen faaliyetlere dair hazırladığı raporu delegelerle paylaştı. Cankurt, “Seçilecek kardeşlerime yüce Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Rabbimizin inayetiyle din hizmetlerinin yanı sıra sosyal, gençlik ve kadın çalışmaları ile İslam din dersi, manevi rehberlik, tanıtım ve kültürel faaliyetlerde aktif bir çalışma içinde bulunarak hizmetimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmaktayız” dedi. Yapılan seçim sonunda yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Uğur Cankurt, Gülay Arık, Yavuz Çekiç, Cemil Kimyacıoğlu, Kemal Sapkaya, Ali Taş, Serkan Uzun, Refet Avcı. Yeni yönetime seçilenlerin görev dağılımının en kısa zamanda yapılacak ilk toplantıda belirleneceği açıklandı.