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Uğur Cankurt yeniden başkan seçildi

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#Uğur Cankurt#DİTİB#GENEL KURUL TOPLANTISI
Uğur Cankurt yeniden başkan seçildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 10:59

Almanya’nın en büyük dini cemaatlerinden ve sivil toplum kuruluşlarından biri olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Kuzey Bavyera Eyalet Birliği, genel kurul toplantısını yaparak yeni yöneticilerini belirledi. Önceki dönemin Başkanı Uğur Cankurt ve ekibi güven tazeleyerek tekrar yönetime girdi.

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GENEL Kurul’a Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, DİTİB Gençler Birliği Başkanı Ahmet Çetinkaya, Kadınlar Başkanı Özlem Ödemiş, Veliler Birliği Başkanı Sema Yılmaz, din görevlileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey’in birlik, beraberlik ve dayanışmaya yönelik mesajının okunduğu Genel Kurul’un Divan Başkanlığı’nı DİTİB Genel Merkez’den Adem Onur yardımcılıklarını ise Tuncay Göksu ve Mehmet Çetindere üstlendi.
Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt, başkanlık döneminde gerçekleştirilen faaliyetlere dair hazırladığı raporu delegelerle paylaştı. Cankurt, “Seçilecek kardeşlerime yüce Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Rabbimizin inayetiyle din hizmetlerinin yanı sıra sosyal, gençlik ve kadın çalışmaları ile İslam din dersi, manevi rehberlik, tanıtım ve kültürel faaliyetlerde aktif bir çalışma içinde bulunarak hizmetimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmaktayız” dedi. Yapılan seçim sonunda yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Uğur Cankurt, Gülay Arık, Yavuz Çekiç, Cemil Kimyacıoğlu, Kemal Sapkaya, Ali Taş, Serkan Uzun, Refet Avcı. Yeni yönetime seçilenlerin görev dağılımının en kısa zamanda yapılacak ilk toplantıda belirleneceği açıklandı.

 

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#Uğur Cankurt#DİTİB#GENEL KURUL TOPLANTISI

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