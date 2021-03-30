Uğradığı ırkçı tehditler pes ettirdi, adaylıktan çekildi!

SURİYE’deki iç savaştan 6 yıl önce kaçıp Almanya’nın Dortmund şehrine yerleşen 31 yaşındaki Alaows, yaptığı yazılı açıklamada, adaylıktan çekilmesindeki en önemli nedeninin kendisine ve çevresindekilere yönelik ırkçı tehditler olduğunu belirtti. Alaows, adaylığına gösterilen büyük halk ilgisinin, mültecilerin neler başarabileceğini kanıtladığını kaydetti.

SURİYE’DEN KAÇANLARIN SESİ OLACAKTI

Ancak adaylık sürecinde uğradığı ırkçılığın korkutucu boyutlara ulaştığını vurgulayan Alaows, ırkçılığa karşı güçlü yapılara ihtiyaç olduğunu söyledi. Daha önce Suriye’de hukuk eğitimi gören Alaows, şubat ayında yaptığı açıklamada, federal seçimlerde Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinden Yeşiller Partisi’nin milletvekili adayı olacağını belirterek Suriye’den kaçan ve burada yaşayan yüz binlerce kişinin siyasetteki sesi olmak istediğini ifade etmişti.