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Avrupa
Haber Giriş: 19.01.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

UFC dövüşçüsü Jones'tan tepki çeken av videosu

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UFC dövüşçüsü Jones'tan tepki çeken av videosu
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UFC yıldızı Jon Jones'un helikopterden otomatik tüfekle bir domuzu vurduğu görüntüler büyük tepkilere neden oldu.

Eski hafif-sıklet dünya şampiyonu olan UFC dövüşçüsü Jon Jones'un av görüntülerini Instagram'da paylaşması tartışmalara neden oldu.

Avcılığa ve silahlara olan ilgisiyle bilinen Jones önceki gün domuz avından bir videoyu resmi Instagram hesabından paylaştı.

'Tek atış, tek av, bolca pastırma'
Videoda helikopterle giderken bir domuzu otomatik tüfekle vurup öldüren Jones, 'Tek atış, tek av, bolca pastırma.' yazınca hayvanseverler tarafından büyük tepki aldı.

'Acizlik'
Yorumlarda 'Helikopterden bir hayvanı vurmak acizliktir. Bu avcılık değil.' tepkileri alan Jones daha sonra bir açıklama yaptı.

'Rahatsız olanların yarısı her gün sosis, pastırma yiyor'
Jones, 'Eğer bu video bazılarınızı rahatsız ettiyse özür dilerim, aynı zamanda et sevkiyatımın Albuquerque'ye gideceği için heyecanlıyım. İlk atışta av için çok zaman harcayıp hayvanın acı çekmemesi için çok uğraştım.
Bahse girerim, bu videodan alınanların yarısı günlük olarak sosis ve domuz pastırması yiyordur.' dedi.

Yıldız dövüşçü av videosunu Instagram adresinden de silmedi.

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