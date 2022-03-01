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UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü! Leipzig bedavadan tur atladı

#Leipzig-Spartak Moskova#Galatasaray #AVRUPADAN HABERLER
UEFAnın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü Leipzig bedavadan tur atladı

Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesi iptal edildi. Leipzig'in maç yapmadan tur atlaması futbolseverleri ikiye böldü.

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Uefa, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. Bu kararla birlikte Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.
Leipzig'in maç yapmadan tur atlamasına pek çok futbolsever tepki gösterdi. Ancak Rusya'nın da bedel ödemesi gerektiğini savunanlar da oldu.

GALATASARAY'I DA İLGİLENDİRİYOR
Temsilcimiz Galatasaray da UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Barcelona ile eşleşti. Temsilcimizin Barcelona'yı elemesi halinde üst turda Leipzig'le eşleşme ihtimali var.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

UEFAnın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü Leipzig bedavadan tur atladı

UEFAnın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü Leipzig bedavadan tur atladı

UEFAnın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü Leipzig bedavadan tur atladı

UEFAnın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü Leipzig bedavadan tur atladı

UEFAnın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü Leipzig bedavadan tur atladı

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#Leipzig-Spartak Moskova#Galatasaray #AVRUPADAN HABERLER

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