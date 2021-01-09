UEFA’nın ardından FIFA: İlk kadın hakem Katar’da

Aralık ayında oynanması gerekirken, pandemi nedeniyle şubat ayına ertelenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası için görevlendirilen hakemler açıklandı. Katar’ın ev sahipliğinde 1-11 Şubat’ta düzenlenecek organizasyon için belirlenen 7 hakemin isimleri duyuruldu.

Yardımcıları da kadın olacak

7 hakemden bir tanesi, Brezilyalı kadın hakem Edina Alves oldu, ilk kez final niteliğindeki bir FIFA turnuvası için erkek maçlarına kadın hakem atandı. Edina Alves’in bu turnuvadaki yardımcıları da kadın hakemler olacak. Arjantinli Mariana De Almeida ve Brezilyalı Neuza Back yan hakem olarak görev yapacaklar.

UEFA’da bir ilk geçen ay yaşandı

Alves böylelikle bir FIFA turnuvasında erkekler maçında düdük çalacak, tarihteki ilk kadın hakem olacak. Fransız Stephanie Frappart geçtiğimiz ay Juventus-Dinamo Kiev maçıyla, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde düdük çalan ilk kadın hakem olmuştu. Bundesliga’da da geçtiğimiz yıllarda Bibiana Steinhaus maç yöneterek tarihe geçmişlerdi.

Bayern Münih de turnuvada

Turnuvada Alman devi Bayern Münih’in yanı sıra, yarı final aşamasında devam etmekte olan Libertadores şampiyonu da yer alacak. River Plate-Palmeiras ve Santos-Boca Juniors eşleşmelerinin galibinin de boy göstereceği turnuvada diğer takımlar şöyle: Tigres (Meksika), Al Ahly (Mısır), Ulsan Hyundai (G.Kore), Al Duhail (Katar), Auckland (Yeni Zelanda).