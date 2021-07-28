Udi Baha Yetkin’den Londra’da konser

BAHA Yetkin, Avrupa ve Ortadoğu müzik kültürlerinin buluşma noktası olan İstanbul’da büyüdü. Londra’nın Hoxton bölgesinde bulunan St. John Kilisesi’nde dün akşam gerçekleşen konser, Taqasim Vakfı’nın Ud kulübü konser serileri altında Ahmed Mukhtar tarafında organize edildi. Londra’nın tanınmış ud sanatçısı ve Türk müziği eğitmeni Yetkin’in Naxos World etiketiyle yayınlanan albümü ‘The Turkish Oud’un ilk konserinde, kanunda Konstantinos Glynos, perküsyonlarda Muammer Sağlam eşlik etti.

İLK TÜRK UD SANATÇISI OLDU

Konsere korona dönemi olmasına rağmen ilgi beklenilenden fazlaydı. Yetkin ve arkadaşları dinleyicilere Baha Yetkin’in bestelerinin haricinde 13. yüzyıldan günümüze uzanan geniş bir repertuvardan seçkiler sundular.

Katılımcılar arasında Baha Yetkin’in eşi Deniz Yetkin ve Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş’ta yer aldı. Konser vakfın Youtube sayfasından da canlı yayınlandı. Baha Yetkin albüm, eğitim ve diğer sahne çalışmaları hakkınde bilgi edinmek isteyenler; www.bahayetkin.com veya facebook&instagram: yetkinbaha, youtube: bahayetkin adreslerinden ulaşabilecekler. Baha Yetkin’in tüm albümlerine dijital platformlardan dinlemek ve izlemek mümkün.