Ucuz tren bileti yarışı!

Haberin Devamı

Almanya’da otobüs seferleri yapan Flixbus’un ucuz bilet satışının ardından Frixtrain’in de ucuz tren bileti satışına başlaması üzerine Alman Demir Yolları (DB) da başlatılan rekabetin sürdürüleceğini açıkladı. DB Pazarlama Bölümü Başkanı Stefanie Berk hem yolcu sayısını artırmak hem de küskün yolcuları yeniden kazanmak için ucuz bilet satışlarını 13 Aralık 2025’e kadar sürdüreceklerini ilan etti. Şu anda yolcuların yüzde 99’a yakının ucuz bilet satışından yaralandığına dikkat çeken Berk, her ay 1 milyonun üzerinde ucuz bilet satmayı hedeflediklerini söyledi. Örneğin Frankfurt-Köln, Frankfurt-Stuttgart veya Berlin-Leipzig biletlerini 14.99 Euro’ya satışa sunulduğunu, Özel Tren Kartı (BahnCard) sahibi olanların ise sadece 11.24 Euro ödediklerini ve ödeyeceklerini de hatırlattı.

Ayrıca DB’nin 26 yaşına kadar olanlar için 12.99 Euro’dan her ay 30 bin ‘Süper Gençlik Bileti’ sunulacağı da açıklandı. ‘BahnCard’ sahibi olanlar ise sadece 9.74 Euro ödeyecek.