Ucuz gıdaya savaş açan Cem Özdemir’e tepki

Haberin Devamı

ÖZELLİKLE et fiyatlarının ucuz olduğunu, kendisinin de vejetaryen olduğunu söyleyen Özdemir’i eleştiren Bağımsız Çiftçiler Birliği Başkanı Reinhard Jung, “Bizler çok yüksek kalitede gıdalara sahibiz, ihtiyacımız olan plan ekonomisi değil, iyi işleyen bir pazar ekonomisi” dedi. Tüketicilerin yerel ürünleri destekleyebilmeleri için gıda ürünlerinin menşei hakkında bağlayıcı uygulama bulunması gerektiğine dikkati çeken Jung, fiyatları belirleyen büyük marketler tekeline son verilmesi talebinde bulundu. Jung, “Devlet eliyle fiyat belirlenmesi yanlış bir yol” dedi. Diğer yandan fiyatlar artırılsa bile bundan üreticilerin değil büyük toptancı ve perakendecilerin kârlı çıkacağı uyarısında bulunan CDU’lu Dennis Radtke de “Zararlı çıkan çiftçi ile tüketici olacak” dedi.