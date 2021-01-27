Uçuş yasağı kararı haftaya ertelendi

AVRUPA ülkelerinde koronavirüsün hızlı yayılan türü seyahatleri tehlikeye düşürdü. Almanya İçişleri Bakanı Seehofer hava trafiğini sıfıra indirmeyi öngören bir planı bugün Bakanlar Kurulu toplantısına sundu. Hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Demmer, Berlin’de basın toplantısında yaptığı açıklamada konunun Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğünü söyledi.

HENÜZ SOMUT PLAN YOK

Federal hükümetin seyahatlerde yeni kısıtlamalar getirmek için henüz somut bir planı olmadığını belirten Demmer, hükümetin önce AB’nin seyahatler ve önlemler konusunda bu hafta vereceği kararı bekleyeceğini kaydetti. Hükümet sözcü yardımcısı Demmer, eğer AB’den bu konuda ortak bir karar çıkmazsa, Almanya’nın tek başına hareket etmesinin ihtimal dışı olmayacağını söyledi.

MUTASYON TEHLİKESİ

Başbakan Angela Merkel, partisinin grup başkanları toplantısında virüsün yeni türünün tehlikelerine dikkat çekmiş, uluslararası hava trafiğinin kapanmamış olmasından şikâyet etmişti. Bunun üzerine Federal İçişleri Bakanı Seehofer’in hava ve karayoluyla seyahatleri kısıtlamayı ve sıfırlamayı öngören öneriler hazırladığı açıklanmıştı. Seehofer, “Çok sayıda virüs mutasyonu tehlikesi bizden hükümet olarak etkin önlemleri inceleyip tartışmamızı gerektiriyor” demişti.