Uçuş ve tren iptalleri yolcuları bezdirdi!

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ŞİKÂYETLERİN büyük çoğunluğu uçak yolculuklarıyla ilgili oldu. Başvuruların yaklaşık yüzde 84’ü uçuş iptalleri veya aksamalarına dayanıyordu. İptallerin ana nedenleri arasında grevler, aşırı hava koşulları ve bilgi teknolojisi (IT) sistem arızaları yer aldı. Kurumun verilerine göre, toplam 38 bin başvuru uçuş iptalleriyle bağlantılıydı. Tren iptalleri ve gecikmeler ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarak 6 bin 500’e ulaştı. Şikâyetlerde özellikle Almanya’daki yetersiz demiryolu altyapısına dikkat çekildi. Bu durum, Deutsche Bahn için de ciddi bir mali yük anlamına geliyor. Şirket, 2024 yılında gecikmeler nedeniyle yolculara birkaç yüz milyon Euro’ya ulaşan tazminat ödemek zorunda kaldığını açıkladı. Arabuluculuk kurumu, başvuru sayısındaki artışı, yolcu hakları konusundaki farkındalığın yükselmesi ve mahkeme süreci olmadan bağımsız bir çözüm sunma imkânının artmasıyla açıklıyor. Kuruma, yaklaşık 400 ulaşım şirketi finansal destek sağlıyor. Bu şirketler, yolcuların sorunlarını çözerek müşteri memnuniyetini artırmayı ve uzun vadede müşteri sadakati sağlamayı hedefliyor.