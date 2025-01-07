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Uçuş ve tren iptalleri yolcuları bezdirdi!

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#Almanya#Şikayet#AVRUPADAN HABERLER
Uçuş ve tren iptalleri yolcuları bezdirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 11:19

Almanya’da 2024 yılında, iptal edilen seyahatler nedeniyle yapılan şikâyetlerde rekor kırıldı. Yolcular, bu tür sorunları çözmek için başvurabilecekleri Bağımsız Ulaşım ve Seyahat Arabuluculuk Kurumu’na (Schlichtungsstelle Reise und Verkehr) geçen yıl her zamankinden daha fazla başvurdu. Kuruma toplamda 45 bin 634 başvuru yapıldı. Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 14.5’lik bir artışı ifade ediyor.

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ŞİKÂYETLERİN büyük çoğunluğu uçak yolculuklarıyla ilgili oldu. Başvuruların yaklaşık yüzde 84’ü uçuş iptalleri veya aksamalarına dayanıyordu. İptallerin ana nedenleri arasında grevler, aşırı hava koşulları ve bilgi teknolojisi (IT) sistem arızaları yer aldı. Kurumun verilerine göre, toplam 38 bin başvuru uçuş iptalleriyle bağlantılıydı. Tren iptalleri ve gecikmeler ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarak 6 bin 500’e ulaştı. Şikâyetlerde özellikle Almanya’daki yetersiz demiryolu altyapısına dikkat çekildi. Bu durum, Deutsche Bahn için de ciddi bir mali yük anlamına geliyor. Şirket, 2024 yılında gecikmeler nedeniyle yolculara birkaç yüz milyon Euro’ya ulaşan tazminat ödemek zorunda kaldığını açıkladı. Arabuluculuk kurumu, başvuru sayısındaki artışı, yolcu hakları konusundaki farkındalığın yükselmesi ve mahkeme süreci olmadan bağımsız bir çözüm sunma imkânının artmasıyla açıklıyor. Kuruma, yaklaşık 400 ulaşım şirketi finansal destek sağlıyor. Bu şirketler, yolcuların sorunlarını çözerek müşteri memnuniyetini artırmayı ve uzun vadede müşteri sadakati sağlamayı hedefliyor.

Uçuş ve tren iptalleri yolcuları bezdirdi

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#Almanya#Şikayet#AVRUPADAN HABERLER

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