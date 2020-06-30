ALMAN Ekonomi Enstitüsü Direktörü Michael Hüther, “Uçurumun dibini gördük. Şimdi artık yükselişe geçiliyor” dedi. Faklı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin üye olduğu 31 ayrı birlik ve dernekle anket çalışması yaptıklarını belirten Hüther, katılımcıların gelecekten umutlu olduğunu söyledi. Nisan-mayıs-haziran döneminde otomobil sektörünün bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ciro kaybının yüzde 50 olduğunu belirten Hüther, başka branşlarda kaybın yüzde 20 ile 50 arasında değiştiğine dikkati çekti: “Sektöre göre krizden çıkış hızı farklılık gösteriyor. Perakende satışlarda koronovirüs öncesi online satışa geçildiği için bu alanın toparlanması da kolay olacak. Otel ve restoran gibi hizmet sektörünün ise kendisini çok çabuk toparlayacağına inanılıyor. Otomobil sektörü için hızlı bir düzelme beklenmiyor. Almanya’da ekonominin bir daha tamamen durması söz konusu olmaz.”