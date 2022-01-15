Üçüncü raunt da Scholz’un

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İŞTE bu çöküş döneminde SPD, 26 Eylül 2021’de yapılacak genel seçimlerde Olaf Scholz ’u başbakan adayı göstereceğini ilan etti.Hem de seçimlere daha 13 ay olduğu halde.Delegelerin SPD Eş Başkanı olmasını istemedikleri Olaf Scholz, “Başbakan adaylığına varım” dedi.Ama SPD’de çöküşü, ‘kurtarıcı’ gözüyle bakılan Scholz da engelleyemedi.Geçen yıl nisan ayında Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) Armin Laschet ’i, Yeşiller de partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock’u başbakan adayı gösterme kararı aldı.O günlerde CDU/CSU’nun oy oranı yüzde 30’ları buluyordu.Yeşiller’in yüzde 18, SPD’nin yüzde 13 oy alması bekleniyordu.Bu da SPD’nin ‘halk partisi’ olma konumunu kaybettiğini gösteriyordu.Hem de çok açık bir biçimde...

BİR ANDA OYLAR YÜKSELDİ

Ancak ‘kardeş partiler’ olarak bilinen CDU ile CSU arasında yaşanan sürtüşme, birden oy kaybına yol açtı.

CDU/CSU’ya destek yüzde 20’lere düşerken, Yeşiller yüzde 26’yla ilk sıraya yerleşti.

Ama o da kısa sürdü.

Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock’un özgeçmişinde yanlış beyanda bulunduğu, partisinden aldığı ek ödemeleri Federal Meclis’e bildirmediği ve yazdığı kitabında intihal yaptığı ortaya çıkınca, Yeşiller’e destek azaldı.

Ve çok geçmeden SPD birden yüzde 27’lere yükseldi.

Tabii hem SPD’nin hem de başbakan adayı Olaf Scholz’un yüzü gülmeye başladı.

SCHOLZ KAZANDI

Ve beklenen gün gelip çattı.

26 Eylül 2021 akşamı tüm gözler televizyon ekranlarına çevrildi.

Sandıklar saat 18.00’de kapandıktan sonra yayınlanan ilk tahmini verilere göre SPD öndeydi.

Nitekim iki saat sonra sonuçlar şekillenmeye başladı.

SPD toplam oyların yüzde 25.7’sini, CDU/CSU yüzde 24.1’ini, Yeşiller yüzde 14.8’ini, FDP yüzde 11.5’ini, AfD yüzde 10.3’ünü ve Sol Parti yüzde 4.9’unu aldı.

Yani ilk raundu hiç de şans tanınmayan Olaf Scholz kazandı.

Seçim kampanyası sırasında “Başbakan olmak istiyorum” diyen Scholz seçim akşamı Yeşiller ve FDP ile hükümet kurmaya hazır olduğunu söyledi.

CDU/CSU’yu tarihi bir yenilgiye uğratan Armin Laschet de aynı partilerle hükümet kurmak istediğini ilan etti.

Ama seçimden en güçlü parti olarak çıktığı için SPD başladı koalisyon görüşmelerine.

Haftalar süren pazarlıklardan sonra uzlaşma sağlandı ve Olaf Scholz, 8 Aralık 2021’de SPD, FDP ve Yeşiller’li parlamenterlerin oylarıyla Almanya’nın 9’uncu Başbakanı seçildi.

Ve böylece Armin Laschet’in hayalleri tamamen sönerken, Olaf Scholz 2’nci raundu da kazandı.

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SÜKÛNETİNİ BOZMADI

Başbakan Scholz, çarşamba günü Federal Meclis’in 10’uncu oturumunda hükümetin hedefleri, pandemiyle mücadele, aşı zorunluluğu, ekonomiyi pandemi sonrası canlandırma, göç politikası, Ukrayna krizi, yenilenebilir enerji, iklim korunması, Avrupa’nın güvenliği gibi farklı alanlarda milletvekillerine ‘hesap’ verdi.

Yani milletvekilleri sordu, Başbakan Scholz yanıtladı.

Almanya’da bu ‘gönüllü hesap verme’ geleneğini, önceki Başbakan Angela Merkel 2018 yılında başlatmıştı.

Scholz hem muhalefet hem de koalisyon partili milletvekillerinin sorularını alışılagelmiş tutumuyla sakin bir biçimde yanıtladı.

Özellikle sağ popülist AfD’li parlamenterlerin kışkırtıcı soruları karşısında sükûnetini hiç bozmadı.

Zaman zaman yanlış verilerle kendisini köşeye sıkıştırmak isteyen AfD’li parlamenterlere, “Sizlerden dürüstlük beklerim” diyerek hadlerini de bildirdi.

Yani üçüncü raundu da açık ara Başbakan Olaf Scholz kazandı.

Sıra yeni rauntlarda...