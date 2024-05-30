Üçüncü kez tanık olarak dinlenecek

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz (SPD), ‘Cum-ex’ olayıyla ilgili Hamburg Meclisi Araştırma Komisyonu (PUA) önünde üçüncü kez ifade verecek. Bu kez eski devlet bankası HSH Nordbank’ın ‘Cum-ex’ işlemleriyle ilgili konular ele alınacak. SPD ve Yeşiller’in tanık listesinde, Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher (SPD) de dahil olmak üzere başka önemli isimler de yer alıyor. Araştırma Komisyonu tanık listesine onay verdi. Ayrıca eski belediye başkanları Ole von Beust ve Christoph Ahlhaus’un yanı sıra eski Maliye Senatörü Wolfgang Peiner ve Schleswig-Holstein’ın eski Bakanı Peter Harry Carstensen de ifade verecekler arasında. Bu isimlerin hepsi de CDU üyesi ve HSH Nordbank’ın ‘Cum-ex’ işlemlerini gerçekleştirdiği dönemde siyasi sorumluluk taşıyorlardı. Komisyonun SPD’li başkanı Milan Pein, bu nedenle tanıkları dinlenmek istediklerini söyledi.

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‘SPD SENATOSU NE YAPTI?’

CDU’lu Anke Frieling ise komisyonun tutumunu eleştirdi. Frieling, “Mesele HSH Nordbank’ın 2008’den 2011’e kadar ‘Cum-ex’ işlemleri yapıp yapmadığı değil, 2013’te ortaya çıktıktan sonra o zamanki SPD senatosunun bunu nasıl ele aldığı” dedi. Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Başbakanı Hendrik Wüst (CDU) de tanık olarak dinlenecekler arasında. Wüst, KRV eyalet bankası Landesbank WestLB’nin ‘Cum-ex’ işlemleriyle ilgili soruşturmanın durumu hakkında ifade verecek. İlk tanıklar yaz tatilinden önce PUA tarafından dinlenecek.

SORUŞTURMA YETKİSİ GENİŞLETİLDİ

Hamburg Meclisi Araştırma Komisyonu, ilk olarak 2020 yılında önde gelen SPD’li politikacıların Warburg Bank’a yönelik vergi üzerindeki olası siyasi etkilerini açıklığa kavuşturmak üzere kurulmuştu. İki yıldan kısa bir süre önce, soruşturma yetkisi HSH Nordbank gibi diğer vakaları da kapsayacak şekilde genişletildi. Komisyonun bu yasama döneminde çalışmalarını tamamlayıp tamamlayamayacağı şüpheli. Hamburg’da parlamento seçimleri önümüzdeki yılın mart ayı başında yapılacak.

‘HİÇBİR ETKİM OLMADI’

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 2004-2011 yıllarında Hamburg merkezli Warburg Bank aracılığıyla devletin milyarlarca Euro dolandırıldığı Cum-ex skandalıyla ilgili kendisine yönelik suçlamaları her açıklamasında geri çevirdi. Daha önce Hamburg Meclisi Araştırma Komisyonu tarafından tanık olarak dinlenen Scholz, Hamburg Eyalet Başbakanı olduğu dönemde Maliye Senatörü Peter Tschentscher’le birlikte Warburg Bank’ın vergi borcundan feragat edilmesinde etkili olduğu suçlamalarının tamamen hayal ürünü olduğunu belirten Scholz, “Benim şahsen Warburg’un vergi olayında hiçbir etkim olmadı. Vergi olayında politikanın kesinlikle hiçbir etkisi olmadı” demişti.

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Cum-ex NEDİR?

Yatırımcıların, avukatların, bazı iş insanlarının ve bankerlerin, devlete vergi ödemedikleri halde yatırım yaptıkları fonların vergilerini bazı bankalar aracılığıyla devletten geri alması skandalı.