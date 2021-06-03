Üçüncü kez birlikteler

Uzun süredir magazin dünyasında bu yönde dedikodu haberleri çıkıyordu. Ancak Bettina Wulff, bir gazeteye yaptığı açıklamada bu dedikoduları doğruladı. Çiftin bir bağış etkinliğinde bir arada göründüğü belirtilirken, Neuen Presse gazetesine konuşan Bettina Wulff, “Birlikte yaşıyoruz” dedi. Bettina Wulff, geçen yıl ekim ayında müzik öğretmeni olan Jan Hendrik Behnken’den ayrılmıştı. Wulff, çocuklarla hep birlikte yeniden yaşamaya başladıklarını kaydederken, yeni bir hobileri olduğunu da söyledi: “Yaklaşık 3 aydır golf oynuyoruz. Ailece kursa kayıt yaptırdık.”