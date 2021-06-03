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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 03.06.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Üçüncü kez birlikteler

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Üçüncü kez birlikteler

Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile eski eşi Bettina Wulff üçüncü kez birlikteler.

Uzun süredir magazin dünyasında bu yönde dedikodu haberleri çıkıyordu. Ancak Bettina Wulff, bir gazeteye yaptığı açıklamada bu dedikoduları doğruladı. Çiftin bir bağış etkinliğinde bir arada göründüğü belirtilirken, Neuen Presse gazetesine konuşan Bettina Wulff, “Birlikte yaşıyoruz” dedi. Bettina Wulff, geçen yıl ekim ayında müzik öğretmeni olan Jan Hendrik Behnken’den ayrılmıştı. Wulff, çocuklarla hep birlikte yeniden yaşamaya başladıklarını kaydederken, yeni bir hobileri olduğunu da söyledi: “Yaklaşık 3 aydır golf oynuyoruz. Ailece kursa kayıt yaptırdık.”

 

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