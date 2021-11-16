Üçüncü kez aday

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AYLARDIR ismi geçtiği halde hep sessiz kalmayı tercih eden Merz, seçim bölgesi Hochsauerland teşkilatının oy birliğiyle aday gösterme kararı alması üzerine, “Ben de varım” diyerek adaylığını resmen açıkladı. Avrupa Parlamentosu milletvekilliği ve 2000-2002 yılları arasında CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanlığı yapan Friedrich Merz, CDU Liderliği için daha önce iki kez aday oldu. Başbakan Angela Merkel’in 2018 yılında CDU Genel Başkanlığı’nı bırakacağını açıklamasının ardından Annegret Kramp-Karrenbauer ve Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Merz de aday olmuştu. Aynı yıl aralık ayında yapılan oylamayı o dönemler CDU Genel Sekreteri olan Kramp-Karrenbauer kazanarak Merkel’in yerine partinin başına geçti. Annegret Kramp-Karrenbauer’in 2020 yılında görevi bırakma kararı alması üzerine partide yeniden bir lider arayışı başladı.

400 BİN ÜYE OY KULLANACAK

Pandemi nedeniyle ancak bu yıl ocak ayında yapılan kongrede Armin Laschet, Friedrich Merz ve Norbert Röttgen yarıştı. Röttgen birinci turda elenirken, Friedrich Merz ise ikinci turda Laschet karşısında tutunamadı. İki kez CDU Genel Başkanlığı yarışını kaybeden 65 yaşındaki Friedrich, üçüncü kez sahneye çıkarak, “Ben de varım, yine adayım” dedi. CDU Genel Başkanlığı için aday başvuruları çarşamba akşamı saat 18.00’de sona erecek. Daha sonraki haftalarda adaylar arasında kendilerini ve politikalarını tanıtma yarışı başlayacak. 4 Aralık tarihi itibariyle de 400 bine yakın CDU üyesi dijital ortamda veya mektupla tercihlerini belirleyecek. CDU’nun yeni Genel Başkanı, 21-22 Ocak 2022 tarihlerinde Hannover’de yapılacak kongrede 1001 delege tarafından belirlenecek.