Üçüncü dozda öncelik...

ROBERT Koch Enstitüsü ve Paul-Ehrlich Enstitüleri’nin yanı sıra Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) ile Hekimler Birliği’nden üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda olası yeni koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler görüşüldü. Sağlık uzmanlarının belirttiği görüş doğrultusunda ekim ayından sonra başlaması düşünülen üçüncü aşının ilk etapta yaşlılar ve hastalığı olan bağışıklık sistemi düşük kişilere uygulanacağı ifade edildi. Yeni alınan kararlara göre üçüncü aşının mRNA bazlı BioNTech ile Moderna aşılarından oluşacağı belirtildi. STIKO Başkanı Thomas Mertens’in, daha önce de açıklandığı 12-17 yaş arası çocuklar için şimdilik aşı önerisinde bulunmadığı kaydedildi. Toplantıda ayrıca pandemi sürecinin nasıl gelişme göstereceğine bakılmaksızın maske takılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gibi önlemlerin sonbahar ve kış aylarında da devam edilmesine karar verildiği açıklandı. DETAYLI BİLGİ ZORUNLULUĞU

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn tarafından daha önce duyurulan hastane ve kliniklerin koronavirüs hastaları hakkında daha detaylı bilgi verilmesi talebi yeni yönetmelikle karara bağlandı. Spahn tarafından imzalanan karar doğrultusunda kliniklerin Kovid-19 hastaları hakkında yaş grubu, aşı durumu, hastanede ne kadar kaldıkları gibi konularda daha fazla ayrıntı vermesi zorunlu hale geldi. Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre son 24 saat içinde 646 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 737 bin 135’e yükseldi. Son 24 saat içerisinde 26 kişi koronavirüsten yaşamını yitirirken, bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 91 bin 259 olarak belirlendi. Enstitü, haftalık insidans değerinin ise 6.5’e yükseldiğini duyurdu. Yaklaşık 10 bin aktüel koronavirüs vakası olduğu belirtilen açıklamada, şimdiye kadar yaklaşık 48 milyon 600 bin kişinin en az bir kez aşı olduğu kaydedildi.