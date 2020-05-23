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Avrupa
AA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 22:21,Son Güncelleme:

Üçüncü de polis kıskıvrak yakaladı

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Üçüncü de polis kıskıvrak yakaladı
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Mersin’in Silifke ilçesinde 72 yaşındaki kadını daha önce 208 bin Euro ve 200 bin lira dolandıran zanlıların arasında olduğu belirlenen şüpheli, üçüncü girişiminde yakalandı.

 

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Almanya’da yaşarken memleketi Silifke’ye yerleşen A.D.G (72), bankadan yüklü miktarda para çekmek isterken endişeli tavırları nedeniyle görevlilerin dikkatini çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin telefonla yönlendirdikleri kadını dolandırmaya çalıştığını belirledi.
Kadından 45 bin Euro isteyen şüphelilerin, Erdemli Devlet Hastanesi yakınlarını buluşma yeri olarak ayarladığını tespit eden polis, bölgede önlem aldı. Polis, kadından parayı alacağı sırada H.E’yü suçüstü yakaladı, diğer şüpheliler ise kaçtı. A.D.G.’nin benzer yöntemle, H.E’nin da arasında olduğu şüphelilere, ilk seferde 208 bin Euro’sunu, ikinci girişimde de 200 bin lirasını teslim ettiği belirlendi. Zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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