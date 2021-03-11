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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 11.03.2021 - 12:06 | Son Güncelleme:

Üçüncü dalga başladı

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Üçüncü dalga başladı

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, mutasyonlu virüsle birlikte Almanya için üçüncü dalganın başladığını ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.

ALMANYA’da bir yanda nisan ayından itibaren aşılamanın hızlandırılması konuşulurken, diğer yandan da artan vaka sayıları endişe yaratmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 yıl önce salgın başladığında Almanya’da da birçok kişi salgının 3-4 ay içinde geçeceğini düşünmüştü. Ancak kısıtlamalara rağmen binlerce ölüme neden olan salgında üçüncü dalga tehlikesi uyarısı yapıldı. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, mutasyonlu virüsle birlikte Almanya için üçüncü dalganın başladığını ve bunun endişe verici olduğunu söyledi. Wieler, salgın yorgunluğuyla birlikte tedbirlerin gevşemeye başladığını kaydederken, insanların aşı olmasına rağmen maske takmaya devam etmesi ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade etti. Aşı kampanyasının mutasyonlu virüse karşı bir yarış olduğunu belirten Wieler, üretimde aksama veya başka bir nedenden dolayı aşılamanın yavaşlamaması halinde sonbahara kadar halkın yüzde 80’inin aşılanmış olacağını ifade etti.

 

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