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Ücretsiz testler 31 Mayıs’a kadar uzatılacak!

#Almanya-Koronavirüs#Ücretsiz Testler 31 Mayıs’A Kadar Uzatılacak!#AVRUPADAN HABERLER
Ücretsiz testler 31 Mayıs’a kadar uzatılacak

Almanya’da yeni korona düzenlemeleri kapsamında 31 Mart’ta ücretsiz korona testi dönemi sona eriyor. Ancak federal hükümetin 31 Mayıs’a kadar ücretsiz test sunmayı planladığı belirtildi.

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ALMANYA’da federal hükümetin korona kısıtlamalarını kaldırmasıyla ücretsiz olarak sunulan hızlı test dönemi de sona eriyor. Normalde testlerin 31 Mart’tan sonra ücretli olarak yapılması öngörülmüştü. Ancak Business Inside ekonomi haber sitesi, artan vaka sayıları nedeniyle federal hükümetin ücretiz korona testi süresini 31 Mayıs’a kadar uzatmayı planladığını yazdı. Bu konuda Federal Sağlık Bakanlığı ile Federal Maliye Bakanlığının anlaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili haberleri doğruladı.

ŞİMDİYE KADAR 10.7 MİLYAR EUROYA MAL OLDU
Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ile yaptığı son toplantıda testlerin önemli olduğunu belirtirken uzatılmasını istediğini söylemişti. Ancak testlerin ne kadar da ücretsiz olacağı belirsizdi. Maliye Bakanlığı, ilk görüşmelerde testlerin maliyetleri nedeniyle iki ay uzamasına karşı çıkmıştı. Geçen yıl bahar aylarında hayata geçirilen ücretsiz test uygulaması devlete şu ana kadar 10.7 milyar euroya mal oldu.

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#Almanya-Koronavirüs#Ücretsiz Testler 31 Mayıs’A Kadar Uzatılacak!#AVRUPADAN HABERLER

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