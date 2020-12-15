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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 15.12.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

Ücretsiz maske dağıtımı başladı

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Ücretsiz maske dağıtımı başladı
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Almanya’da 60 yaşın üstündekilere ve kronik hastalıkları olanlara ücretsiz FFP2 maskelerinin dağıtımına bugün başlandı.

Güvenli olan, hastanelerde sağlık ekiplerinin kullandığı FFP2 maskeleri eczanelerden ücretsiz alınabilecek. İlk etapta kişi başına 3 maske verilecek. Yılbaşından sonra yine üç maske alma hakkı doğacak. Eczanelerden ücretsiz FFP2 maskesi alabilmek için 60 yaş üzeri insanların kimliğini göstermeleri yeterli. Kronik hastalığı olanların ise bunu eczanede belgelemeleri gerekecek. Eczaneye gidemeyenlerin birine imzalı bir vekalet vermeleri yeterli olacak.

Ücretsiz maske dağıtımı başladı

 

 

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