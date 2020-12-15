Ücretsiz maske dağıtımı başladı

Güvenli olan, hastanelerde sağlık ekiplerinin kullandığı FFP2 maskeleri eczanelerden ücretsiz alınabilecek. İlk etapta kişi başına 3 maske verilecek. Yılbaşından sonra yine üç maske alma hakkı doğacak. Eczanelerden ücretsiz FFP2 maskesi alabilmek için 60 yaş üzeri insanların kimliğini göstermeleri yeterli. Kronik hastalığı olanların ise bunu eczanede belgelemeleri gerekecek. Eczaneye gidemeyenlerin birine imzalı bir vekalet vermeleri yeterli olacak.