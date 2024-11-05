Üçlü zirveden sonuç çıkmadı

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinde görüş ayrılıklarının yoğunlaşması ve koalisyonun dağılması tehlikesinin artması üzerine harekete geçti. Aynı zamanda FDP Genel Başkanı olan Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in adeta koalisyonu terk etme amacıyla hazırladığı ve kendisi ile Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’e (Yeşiller) gönderdiği 18 sayfalık ‘Temel Ekonomi Belgesi’nin basına yansıması üzerine çıkan tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar üzerine Scholz, koalisyonun geleceğinin belirlenmesi için kriz görüşmeleri başlattı. Geçen pazar akşamı Lindner ile Başbakanlık’ta bir araya gelen Scholz, dün öğleden sonra Lindner ve Habeck ile başlattığı ‘üçlü kriz toplantısını’ bugün de sürdürdü. Öğleden önce yapılan ve yaklaşık 2 saat süren görülmeden sonra bir açıklama yapılmadı. Scholz ile Habeck ve Lindner’in yarın akşam yapılacak ve 2025 yılı bütçe tasarısına son şeklinin verileceği ‘Koalisyon Konseyi’ toplantısından önce de bir araya gelerek ‘kriz görüşmelerini’ sürdürecekleri belirtildi.

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‘BAŞBAKAN BENİM’

Scholz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile dün yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında koalisyonun geleceğiyle ilgili bir soru üzerine, her ülkede olduğu gibi Almanya’da da koalisyonun işinin kolay olmadığını söyledi. Scholz, “Başbakan benim. Zaman karşı karşıya olduğumuz meydan okumaların üstesinden gelme zamanıdır. Burada ekonominin güçlendirilmesi ve işyerlerin korunması söz konusudur. İdeoloji değil, pragmatizm öncelikli olmalıdır. Koalisyon olarak bizim görevimiz sorunları çözmektir. Bunun için de hep beraber ciddi bir biçimde çalışmalıyız. Benim herkesten beklediğim de budur” yanıtını verdi.

Scholz, partisinin dün akşam sporculara verdiği bir resepsiyonda, kendisini antrenör mü yoksa hakem mi olarak gördüğü yönündeki soruya da “Ben daha sahadayım. O nedenle kaptan demek muhtemelen daha doğru bir alternatif olur. Ben hâlâ oynuyorum ve takımın gol atması için mücadele ediyorum” yanıtını verdi.

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Christian Dürr

‘KAYBEDECEK ZAMAN YOK’

Hükümetin küçük ortağı FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, Almanya’nın kaybedecek zamanı olmadığına dikkati çekerek, Lindner’in önerilerine destek verilmesini beklediklerini söyledi. Dürr, “Saat 12.00’ye gelmekte. Almanya’nın yeniden Şampiyonlar Ligi’nde oynaması gerekiyor. Bunun için de köklü değişikliklere gereksinim var. Biz Lindner’in önerilerinin arkasındayız” dedi. Yeşiller’in geçici Eş Başkanı Omid Nouripour da “Biz koalisyonun dağılmasını istemiyoruz. Diğer ortaklardan da koalisyon sözleşmesine sadık kalmalarını bekliyoruz. Başlattığımız çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlamalıyız” diye konuştu.

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Saskia Esken

Lindner’in ‘öneriler paketi’nin SPD’nin politikasıyla bağdaşmadığının altını çizen SPD Eş Başkanı Saskia Esken ise koalisyonun FDP’siz de sürdürülebileceği sinyali verdi. Esken, SPD’nin Yeşiller’le birlikte azınlık hükümeti oluşturup iktidarda kalmaya hazır olduğunu söyledi. “Biz böyle bir olasılığa hazırlıklıyız” derken, erken seçimin kendilerinin gündeminde olmadığını da vurguladı.

Markus Söder

‘BU KOALİSYON BİTMİŞTİR’

Ana muhalefetin küçük kanadı CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder “Bu koalisyon bitmiştir” diyerek erken seçime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu yineledi. Söder, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in devreye girerek erken seçim yolunu açması yönündeki önerisini de yeniden gündeme getirdi. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann da kendi aralarında uzlaşamayan bir koalisyon hükümetinin Almanya’yı ileri taşıyacak güce sahip olamayacağı görüşünü savundu. “Bu koalisyonun görevde kaldığı her gün Almanya’nın zararınadır” diyen Linnemann erken seçime gidilmesini istedi.

CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz de koalisyonunun dağılması halinde SPD’nin kendilerinin ortaklık edeceğini düşünmemesi gerektiğini söyledi. Böyle bir durumda kendisinin de erken seçime gidilmesini talep edeceğini ve perşembe günü Cumhurbaşkanı Steinmeier’le yapacağı görüşmede bunu dile getireceğini de vurguladı.