Üçlü koalisyona ‘Zorlayıcı’ dedi

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BAŞBAKAN Olaf Scholz, Schwerin’deki halk buluşmasında AfD’nin oyunu artırmasından kapatılma tartışmalarına, üçlü koalisyondan gelecek yıl yapılacak seçimlere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. 2025’teki genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı olma niyetini yineleyen Scholz, “Kimsenin son genel seçimlerden bir yıl önce bana şans tanımadığı gibi, bu seçimi tekrar kazanmak istiyorum” dedi ve oldukça iyimser olduğunu ekledi. Bir vatandaşın AfD ve BSW’nin yükselişiyle ilgili endişelerini dile getirerek daha fazla liderlik göstermesi gerektiğini sorması üzerine Scholz, “Sürekli liderlik ediyorum zaten” yanıtını verdi. Ancak, Yeşiller ve FDP ile kurulan üçlü koalisyonun ‘zorlayıcı’ olduğunu da belirtti. AfD’nin kapatılması tartışmalarına da değinen Scholz, bu yöndeki olası bir talebe temkinli yaklaştığını, böyle bir adımın çok dikkatli hazırlanması gerektiğini, bunun şu anda gündemde olmadığını söyledi. NPD’ye yönelik kapatma davasının başarısız olduğunu hatırlatan Başbakan Scholz, Anayasa Koruma Teşkilatı’nın AfD’yi izlemeye devam etmesinin önemine vurgu yaptı. Scholz, AfD’nin, Doğu Almanya’daki son seçimlerde başarılı olmasına rağmen hiçbir yerde çoğunluk oyunu alamadığını belirtti.