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Üçlü koalisyon sinyali

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#AVRUPADAN HABER#CDU/CSU#INSA
Üçlü koalisyon sinyali
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 12:34

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak genel seçimlerden sonra yeni hükümeti ancak üç partinin kurabileceği sinyalleri arttı.

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ALMANYA’da 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimler yaklaşırken, kamuoyu yoklamalarından da olası ortaklık ve ortaklıklara dönük yeni sinyaller de gelmeye başladı. Son bir yıldan beri yapılan kamuoyu yoklamalarına göre en az yüzde 30 oy alacağından hareket edilen CDU/CSU’ya desteğin azalmaya başladığı ortaya çıktı. INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa, CDU/CSU’unun yüzde 29, sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 21, SPD’nin yüzde 16, Yeşiller’in yüzde 13, Birlik Sahra Wagenknecht’in (BSW) yüzde, 7, FDP’nin yüzde 5 ve Sol Parti’nin de yüzde 4 oy alacağı belirlendi.

KOALİSYON KOLAY OLMAYACAK
Bu veriler ışığında seçimlerden sonra yeni bir koalisyon hükümeti kurulmasının hiç de kolay olmayacağı görüşü de ağırlık kazandı. CDU/CSU’nun SPD veya istemese bile Yeşiller’le ortaklık etmesinin aritmetik olarak mümkün olmayacağına dikkat çekilirken, yeni bir hükümetin kurulabilmesi için “üçlü koalisyonun” kaçınılmaz olacağı belirtildi. Öte yandan INSA tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında, başbakanın doğrudan seçmenler tarafından seçilmesi halinde CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in yüzde 23, AFD’li Alice Weidel’in yüzde22, Şansölye Olaf Scholz’un yüzde 16 ve Yeşiller’li Robert Habeck’in yüzde 15 oy alacağı da saptandı.

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#AVRUPADAN HABER#CDU/CSU#INSA

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